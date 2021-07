Gagner ou échouer pour Hamilton à la course à domicile pas comme les autres

Le 15e Grand Prix de Grande-Bretagne de Lewis Hamilton ne ressemblera à aucun autre, et c’est celui qu’il a désespérément besoin de gagner.

L’homme Mercedes se dirige vers Silverstone derrière Max Verstappen de 32 points après que le Néerlandais a remporté la victoire dans quatre des cinq dernières courses.

S’il veut remporter son huitième titre, le Britannique doit commencer à combler cet écart, et à en juger par l’histoire seule, il y a peu de circuits sur lesquels vous voudriez qu’il riposte davantage.

Il a remporté la moitié des Grands Prix de Grande-Bretagne auxquels il a participé, tandis que son équipe a franchi la ligne d’arrivée en premier dans sept des huit derniers. Avec des foules autorisées à revenir également, il aura l’avantage que Verstappen a tenu en Autriche dans ce département.

De plus, il y a plus de points que jamais à offrir pour lui cette année avec l’ajout des qualifications de sprint, qui est testé pour la première fois à Silverstone.

Plus précisément, trois sont à gagner pour le vainqueur de la course de 100 km du samedi. Ajoutez à cela 25 points pour une victoire dimanche et un pour le tour le plus rapide et il devient clair qu’un week-end dominant pourrait le ramener fermement dans la lutte pour le titre.

Avec la force de Red Bull et Verstappen cherchent cependant, rien ne garantit que Hamilton pourra en profiter.

L’équipe du Néerlandais n’a peut-être pas remporté la course depuis 2012, mais elle a remporté le Grand Prix du 70e anniversaire organisé sur la même piste l’année dernière. De plus, gagner dans les bastions Mercedes n’a pas été un problème pour eux jusqu’à présent cette saison.

Avant le Grand Prix de France, Christian Horner a déclaré que si Red Bull pouvait battre Mercedes là-bas, ils pourraient les battre n’importe où. Ils l’ont finalement fait et ont gagné chaque manche depuis. Si sa demande continue de sonner vrai à Silverstone, il sera très difficile de voir comment Mercedes peut conserver ses titres. Bref, c’est du gros.

L’équipe allemande peut trouver un peu d’espoir dans le fait qu’elle a deux pilotes qui ont connu du succès sur le sol britannique dans le passé, Valtteri Bottas étant monté sur le podium à cinq reprises. Sergio Perez, quant à lui, n’a terminé qu’une seule fois dans le top six.

Pour la première fois depuis longtemps, Hamilton n’est pas le seul Britannique que le public local peut espérer de façon réaliste voir monter sur le podium dimanche.

de Lando Norris La saison éblouissante a atteint de nouveaux sommets la dernière fois en Autriche, il a raté de peu la pole face à Max Verstappen et a été plus qu’un match pour les deux pilotes Mercedes tout au long du week-end au mérite.

Le patron de l’équipe McLaren, Andreas Seidl, a déclaré après la course qu’il s’attend à ce qu’un rythme aussi fort soit unique, mais même ainsi, avec Norris conduisant si bien et sa voiture ayant une vitesse en ligne droite si forte, il pourrait bien encore donner quelque chose aux tribunes. applaudir.

Il est susceptible de faire face à un défi bien plus important de la part du reste du milieu de terrain qu’au Red Bull Ring, avec Ferrari en particulier devrait être à nouveau une grande menace.

En Autriche, l’équipe italienne a eu du mal en qualifications mais a eu un rythme de course très élevé, se frayant un chemin jusqu’à l’ordre les deux dimanches.

Cela leur conviendra très bien à Silverstone si c’est à nouveau le cas avec l’ajout de la courte course du samedi rendant le rythme de course bien plus important que les performances en qualifications. Compte tenu de cela, ils imagineront leurs chances d’être les meilleurs des autres.

L’un de leurs plus grands challengers sera probablement l’un de leurs anciens pilotes, Fernando Alonso. L’Espagnol a été en excellente forme lors des dernières courses et est un pilote qui pourrait bien s’épanouir dans le nouveau format, étant donné que la course roue à roue a toujours été une plus grande force pour lui qu’un rythme au tour.

Si son équipe veut se remettre en lice pour terminer parmi les cinq premiers au championnat des constructeurs, il aura besoin de l’aide supplémentaire de son coéquipier, Esteban Ocon, qui a subi une énorme baisse de forme depuis qu’il a reçu un nouveau contrat, et c’est une histoire similaire chez AlphaTauri.

Alors que Pierre Gasly a été l’un des pilotes de la saison, Yuki Tsunoda a connu des difficultés. Il semblait qu’il avait fait un pas en avant en Autriche en atteignant la Q3 et en marquant des points lors de la première course, mais il a ensuite terminé en P12 le week-end suivant après avoir écopé de deux pénalités bâclées. Il y a peu de pilotes qui ont besoin de succès à Silverstone plus que lui.

Retour à l’endroit où tout a commencé.

C’est la semaine de la course à @SilverstoneUK.

C’est la semaine de la course à la maison. #IAMGBR pic.twitter.com/VpdceAvSHl – Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) 12 juillet 2021

De toutes les équipes de milieu de terrain, Aston Martin sont probablement ceux qui ont le plus de soutien là-bas, car c’est la première fois que la société britannique court à domicile en F1 depuis 1960. On ne sait pas si ce sera un retour heureux pour eux, compte tenu de leur fortune mitigée cette année, mais étant basés sur le circuit et développant leur voiture dessus, il y a des raisons d’être optimiste.

Ils pourraient bien faire face à un gros défi d’une autre équipe britannique sous la forme de Williams, mais George Russell se rapprochant de plus en plus d’un top 10 après avoir atteint la Q3 la dernière fois et couru dans les points avec seulement quelques tours à faire avant être dépassé par Alonso.

On dirait que ce sera la dernière fois depuis longtemps et peut-être jamais qu’il court à domicile pour une équipe britannique. Compte tenu de cela, il sera désespéré de donner aux fans de lui-même et de Williams quelque chose à encourager. Avec sa plus grande force, les qualifications traditionnelles, étant moins importantes cependant, ne déterminant que l’ordre pour les qualifications de sprint, ce sera une question difficile.

De même pour les deux autres équipes qui se retrouvent le plus souvent en fond de grille. Alfa Romeo n’était pas à un million de kilomètres des points en Autriche, mais aura probablement besoin d’un peu de chaos devant eux pour qu’un top 10 soit en jeu.

Pour Haas, même cela ne serait probablement pas suffisant compte tenu de leur retard. Indépendamment de leurs performances, l’idée d’une course de Schumacher à Silverstone est à nouveau passionnante.

