Gagner ou gagner pour Barcelone

01/01/2021 à 11:28 CET

Dynamo Kiev contre Barcelone

Mardi, 21h00

Barcelone est dans une situation difficile pour se qualifier pour le deuxième tour de la Ligue des champions. Pas tant pour le classement, où il est juste un point derrière Benfica, mais pour les sensations, après une chute face au Bayern Munich et aux Portugais. Ces deux matchs de suite contre le Dynamo Kiev devraient servir à prendre confiance et à s’imposer dans le groupe, sachant également que Benfica risque fort de chuter chez les Bavarois.

Même ainsi, le marché ne les a pas tous avec lui et une victoire de Barcelone à Kiev est payée à [1.67], quelque chose d’impensable dans les années passées. Mais ce Barcelone manque pratiquement de tout et s’accompagne aussi de victimes sensibles comme celles de Sergio Agüero et Frenkie De Jong ou Gerard Piqué et quelques doutes, en Ansu Fati et Pedro.

Tout autre chose que gagner ce mardi, c’est se forcer à battre Benfica et le Bayern, ce qui semble pratiquement une utopie en ce moment. Le précédent affrontement contre les Ukrainiens n’a pas non plus insufflé beaucoup d’optimisme, puisqu’il s’agissait d’un très juste 1-0 au Camp Nou. Barcelone aurait pu marquer plus, mais entre son manque de but et son manque de confiance, l’équipe a beaucoup de mal. Les Ukrainiens viennent de trois victoires consécutives dans le championnat national et ils essaieront d’obtenir tout ce qu’il faut pour continuer à aspirer à entrer, au moins, en Ligue Europa. Benfica a déjà été rayé d’un match nul sans but ici.

