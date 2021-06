Gagner ou mourir

19/06/2021 à 21h00 CEST

Il n’y a pas de filet de sécurité. Tant la Suisse, avec un point en deux matchs, comme la Turquie, avec le casier à zéro, ils le jouent dans le dernier match de la phase de groupes. Les deux combinés ils ont besoin d’une victoire de continuer avec les options qualificatives pour les huitièmes de finale.

Pour le moment, ni l’équipe suisse ni l’équipe ottomane n’ont réussi à gagner, ni convaincre, dans aucun de leurs deux matches disputés, ce qui les a mis dans les cordes au premier échange. Particulièrement surprenant est le cas de l’équipe nationale turque, dirigée par Senol Günes, qui pour beaucoup se présentait comme une des révélations possibles de cette compétition. Les Suisses, quant à eux, ont toujours été une équipe solide et compétitive dans les meilleurs tournois continentaux, mais ils n’ont jamais dépassé le plafond des huitièmes de finale.

L’occasion pour les Suisses est plus propice, puisqu’ils ajoutent un point, celui obtenu contre le Pays de Galles (1-1), et de gagner serait placé avec quatre unités. S’ils ne passaient pas en deuxième position, ils auraient suffisamment de numéros pour le faire l’un des meilleurs tiers.

Ce sera aussi l’une des dernières occasions de l’une des meilleures générations suisses de l’histoire, dirigé par Shaqiri, Xhaka et Schar, entre autres. Bien entendu, ils devront surmonter les vives critiques qu’ils ont reçues ces derniers jours, notamment sur les cheveux des joueurs. “J’accepte les critiques sur le jeu, mais nos cheveux ou nos voitures n’influencent pas & rdquor;, a déclaré le central du Borussia Manuel Akanji.

Ils affronteront une équipe turque qui vit également en pleine crise, après susciter l’admiration lors des qualifications, et maintenant être sur le point de tomber dans la phase de groupes. Son image contre l’Italie (0-3) et le Pays de Galles (0-2), était très mauvaise, et seulement Une victoire contre les Suisses pourrait leur donner le classement comme troisième. Pour tenter l’épopée, Günes devrait introduire un onze beaucoup plus offensif, pour tenter de marquer ses premiers buts à l’Euro, dans un duel qui promet des émotions fortes jusqu’au bout.

– Alignements probables :

Suisse: Sommer ou Mvogo ; Mbabu, Elveldi, Schar, Akanji, Rodriguez ; Freuler, Xhaka, Shaqiri ; Seferovic et Embolo.

Dinde: Çahir; Celik, Demiral, Söyüncü, Muldur ; Ayhan, Kahveci; Sous, Dervisoglu, Burak Yilmaz et Calhanoglu.

Arbitre: Slavko Vincic (Slovénie).

Stade: Stade olympique de Bakou.

Heure: 18h00 CET (16h00 GMT).