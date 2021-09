“Gagner par onze buts en Ligue des champions n’est pas facile du tout”

in

23/09/2021 à 22:02 CEST

L’entraîneur du Barça, Carlos Ortega, était satisfait du jeu de son équipe lors des débuts de la Ligue des champions au Palau Blaugrana après avoir battu l’Ukrainien Zaporoshye 36-25, et a souligné que “gagner par onze buts de différence” dans ce tournoi “et contre l’une des équipes avec la plus grande progression dans le la concurrence n’est pas facile du tout”

“L’équipe a très bien travaillé en défense aujourd’hui et nous aurions pu casser le jeu déjà en première mi-temps, mais nous avons commis quelques erreurs. Malgré cela, ils ont également raté beaucoup de tirs clairs. Déjà en seconde mi-temps, nous avons dominé dès le début pour finir”, a-t-il ajouté.

Le but et capitaine du Barça Gonzalo Pérez de Vargas Il a estimé: “Nous avons joué un match très sérieux, dans la lignée de celui que nous avons fait la veille au tribunal de Flensburg. Peut-être avons-nous parfois échoué en attaque, mais la défense a été très compacte et cela ne nous aidera pas à gagner des matchs. “