« Gagner seul est un art »

10/07/2021 à 18:33 CEST

néerlandais Bauke Mollema a remporté sa deuxième victoire dans le Tour de France ce samedi, en solitaire, comme celui qu’il a réalisé il y a quatre ans au Puy en Velay, un art qu’il attribue plus à l’instinct d’attaque qu’à la chance.

“La plupart de mes victoires sont en solo. La clé est d’attaquer au bon momentCela dépend plus de ça que de la chance », a expliqué le coureur de Trek de 34 ans, après avoir parcouru plus de 30 kilomètres en solitaire.

Contrairement à son triomphe en 2017, a-t-il déclaré, à cette occasion, il avait marqué l’étape comme une possible victoire, le but que l’homme qui a terminé sixième au général final de la manche de gala 2013 a apporté au Tour.

Mollema se vante de courir à l’ancienne, sans ordinateur pour dicter l’intensité de ses efforts., se fiant à ses propres sensations en course.

Ainsi, a-t-il révélé, il a su trouver le bon endroit pour sauter du groupe des évadés et se présenter seul au but Quillan. Il y a quatre jours à Malaucène, il n’a pas eu cette chance et a vu le Belge Dylan Teuns lui arracher la victoire. Au final, il a terminé troisième.

“Il faut bien choisir les étapes dans lesquelles on donne tout. Dans le passé Giro je ne l’ai pas fait et ici je suis plus sélectif. C’est pourquoi j’ai obtenu ce triomphe”, a commenté.

“Dans le Tour, l’objectif est de gagner une étape. Pour y parvenir, il faut être en forme et prendre les bonnes décisions”, a-t-il déclaré.

Mollema a ajouté qu’une médaille aux Jeux olympiques était l’un de ses objectifs cette saison, notant qu’il prévoyait de terminer le Tour et de prendre un vol Paris-Tokyo dans la nuit du 18 juillet.