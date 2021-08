“Gagner une étape.” Le rêve d’Euskaltel à son retour à La Vuelta

10/08/2021 à 14h13 CEST

“Gagner une étape” est le rêve de l’Euskaltel-Euskadi à son retour sur le Tour d’Espagne dans cette nouvelle étape, dans laquelle l’équipe basque est désormais Continental Professional, la deuxième catégorie du cyclisme international.

C’est ce qu’a avoué le directeur sportif de l’équipe orange, Jorge Azanza, qui considère que samedi à Burgos, ils commenceront par le “bloc compact” avec un mélange “d’ancienneté, de jeunesse et de qualité éprouvée” qui composent Mikel Bizkarra, Joan Bou, Mikel Iturria -vainqueur à Urdax (Navarre) à La Vuelta en 2019-, Gotzon Martín, Luis Ángel Maté, Antonio Soto, Xabier Mikel Azparren Oui Juan José Lobato.

“Bizkarra et Iturrie Ce sont deux grimpeurs qui peuvent avoir une présence dans les fuites d’étapes difficiles. Gotzon, Bou Oui De manière à Ils sont jeunes en progression, c’est leur premier gros, et ils vont sûrement nous donner une présence. lionceau Oui Camarade Ce sont les capitaines en route. Camarade ajoutez dix tours et vous transmettrez votre expérience et lionceau c’est un cycliste respecté. Les deux peuvent apporter la tranquillité d’esprit et guider les jeunes dans la course », a-t-il expliqué Azanza.

Il a ajouté que « la jeunesse de l’équipe, Xabier Mikel, il a connu une très bonne progression cette année ” et c’est pourquoi il pense que ” la Vuelta va lui donner beaucoup et il pourra aussi apporter sa part “.

Le directeur général de l’équipe, Jésus Ezkurdiapour sa part, il est particulièrement excité et excité par le retour de la marée orange sur la Vuelta a España. “” Pour certains c’est notre premier tour et pour tous c’est notre premier tour ensemble. Nous savons ce qui nous attend : souffrance, dévouement, effort. Mais on va essayer que tout cela ait un sens, qu’il y ait un sentiment derrière l’effort physique”, a-t-il déclaré.

“Nous avons une responsabilité, mais qui excite et motive, car nous grandissons face aux défis et nous sommes bien plus qu’une équipe, nous sommes un projet sportif, professionnel et social”, a-t-il estimé. Ezkurdia.

“Notre objectif sera d’essayer d’être présent dans la course et de disputer une étape, même en connaissant la difficulté”, a-t-il résumé Azanza les intentions de l’Euskatel-Euskadi dans La Vuelta 2021.