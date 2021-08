Gagner une médaille est une valeur, il faut la défendre

Comme il est difficile de gagner une médaille, mieux vaut s’en rendre compte le plus tôt possible. On peut arriver aux Jeux en étant champion du monde, mais il faut savoir que ce n’est pas une régate normale. Il y a moins de bateaux et il semble qu’il soit facile d’aller de l’avant, même si tout le monde veut être là. La médaille d’or est un exploit, tout comme gagner une médaille d’argent ou de bronze. Ils ne sont pas gagnés par les marins de passage. Cardona, Xammar et Rodríguez ont remis l’Espagne sur le podium et ont sauvé leur place, plus que méritée, dans l’histoire. Être médaillé est une valeur pour le pays et il faut le défendre bec et ongles.

Je suis conscient de la difficulté d’obtenir une médaille et pour la gagner, il faut faire face à la pression, à la tension et à l’importance de représenter un pays. Lors de certains Jeux, il peut sembler que vous vous reposez, mais vous ne le faites pas très bien car tout vous déstabilise. C’est pourquoi il est très important de travailler psychologiquement dès le plus jeune âge. Essayez de contrôler les influences extérieures. Les médailles de bronze sont d’énormes triomphes, appréciez-les et appréciez-les. L’équipe de voile a un bon niveau et n’oubliez pas : Personne n’échoue aux Jeux, seuls les objectifs ne sont pas atteints. C’est tout. Parler d’échec est une erreur.

José Luis Ballester Tuliesa Il a participé à trois Jeux Olympiques et a remporté une médaille d’or à Atlanta 1996 dans la classe Tornado aux côtés de Fernando León.