Gagnez 2x Gold Points si vous achetez l’un de ces jeux Nintendo sur Switch eShop (Amérique du Nord)

Image : Nintendo

Nintendo of America a lancé une offre de vacances pour certains achats de jeux numériques propriétaires sur Switch.

L’achat de l’un des cinq jeux proposés vous rapportera le double du nombre habituel de points or My Nintendo que vous gagneriez habituellement. 5% de l’achat total est la valeur typique que vous gagnez en points or, donc avec cette offre, vous accumulerez environ six dollars de points sur un jeu à 60 $.

Les jeux inclus dans l’offre sont :

Image : Nintendo

L’offre est valable à partir de maintenant jusqu’à 23 h 59, heure du Pacifique, le 5 janvier 2022. Il semble qu’il s’agisse d’une promotion réservée à Nintendo of America à l’époque, bien que les Européens aient actuellement la vente massive de la boutique en ligne EU Switch.

Faites-nous savoir ci-dessous si vous prévoyez de choisir l’un d’entre eux !