Gagnez 50 £ en paris hippiques pour Sandown jeudi

Betfair offre aux parieurs 50 £ en paris gratuits pour Sandown jeudi.

Une grande journée de course vous attend avec Hollie Doyle and co en action à Surrey.

La course a lieu à Sandown jeudi

BETFAIR OBTENEZ 50 € EN PARI GRATUITS *

Et les parieurs peuvent obtenir 50 £ en paris gratuits s’ils s’inscrivent à Betfair et parient 10 £ sur la course d’ouverture à 17h45.

Ils recevront alors 10 £ en paris gratuits pour les cinq courses restantes, soit 50 £ en paris gratuits.

BET BONUS: PARIS GRATUITS ET OFFRES D’INSCRIPTION QUE VOUS POUVEZ RÉCLAMER AUJOURD’HUI

GAGNEZ 50000 £ avec Dream Team Euros

Dream Team Euros est là

Le meilleur jeu de football fantastique pour accompagner l’Euro 2020 est arrivé.

Et vous pouvez jouer absolument GRATUITEMENT pour courir la chance de gagner le jackpot de 50 000 £.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE GRATUITEMENT!

Euros de l’équipe de rêve

Jackpot de 50 000 £ Le meilleur jeu de football fantastique cet été Jouez dans des mini-ligues contre vos amis, collègues, membres de votre famille et des célébrités sélectionnées GRATUITEMENT

TIRER À VUE

Cotes 40/1 pour Fernandes d’avoir un tir cadré en finale de la Ligue Europa

UCL BOOST

Obtenez Man City à 30/1 ou Chelsea à 40/1 pour remporter la finale de la Ligue des champions de samedi

NE MANQUEZ PAS

Paris gratuits sur la finale de la Ligue Europa: Villarreal vs Man Utd – Meilleures offres d’inscription

augmentation des cotes

Chelsea vs Real Madrid: Blues à 11/1 pour gagner ou Madrid à 18/1 pour gagner

ÉNORMES CHANCES

Spécial paris Man Utd vs Liverpool: Obtenez 80/1 pour une pénalité à attribuer

BET BOOST

Paris gratuits sur le Grand National: Réclamez 100 € de paris gratuits avec l’offre spéciale Betfair

* Termes et conditions: Nouvelle offre client, pari simple minimum de 10 £ Sportsbook sur 17:45 Sandown, 27 mai (marché «Win ou E / W» uniquement). 10 £ de pari gratuit pour chacune des courses Thu Sandown restantes. Dépôts par carte ou par Apple Pay uniquement. Les conditions générales s’appliquent. 18+ BeGambleAware.Org

Avis relatif au contenu commercial: la souscription à l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à talkSPORT. 18+. Les conditions générales s’appliquent. Begambleaware.org

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui:

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Ne joue qu’avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne poursuit jamais ses pertes Ne joue pas s’il est bouleversé, en colère ou déprimé Gamcare – www.gamcare.org.ukGamble Aware – www.begambleaware.org