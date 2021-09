Gagnez beaucoup d’argent en volant la braise de l’Est dans Red Dead Online cette semaine

Si vous avez économisé un peu de capital supplémentaire, cette semaine est le moment d’en dépenser pour une course pour la braise de l’Est. Si vous ne le faites pas, la bonne nouvelle est que Rockstar récompensera également le bonus Capitale aux joueurs par différents moyens. Voici tous les bonus que vous pouvez échanger dans Red Dead Online cette semaine.

L’événement principal de Red Dead Online cette semaine est l’opportunité Ember of the East, qui fait partie de la récente extension Blood Money. Si les joueurs disposent de la Capitale requise pour commencer la mission – et s’ils peuvent la mener à bien – ils pourront échanger deux fois les RDO$ et XP récompensés pour un casse réussi.

Les joueurs recevront une Capitale supplémentaire à la fin de la semaine en fonction de leur niveau – 10 pour les joueurs sous le rang 5, 15 pour les joueurs entre les rangs 6 et 50, et 20 Capitale pour toute personne au-dessus du rang 51. Si vous avez besoin de la Capitale supplémentaire avant Le 27 septembre, vous pouvez obtenir un bonus de capital auprès de Clearing House Crimes toute la semaine, tandis que du capital supplémentaire sera disponible à piller dans les coffres et les ennemis tombés au combat dans n’importe quel contrat joué cette semaine.

Deux contrats récompenseront également de l’argent et de l’XP supplémentaires pour la semaine – le contrat Bluewater et le contrat Cornwall – tandis que l’achèvement de tout contrat au cours de la semaine attribuera un bon Vest gratuit et 2000 XP de personnage.

Les joueurs continueront de bénéficier de voyages rapides gratuits pour la semaine, ainsi que d’un bonus d’XP de groupe pour toutes les activités réalisées en groupe.

Les remises de cette semaine incluent 40 % de réduction sur les étuis à main et 30 % de réduction sur les manteaux, les revolvers et certains dépliants de compétences.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.