Gagnez cinq événements WrestleMania classiques sur DVD ⋆ .

Du 5 avril cinq classique WrestleMania les événements reviendront sur DVD. Ces ensembles incluent le meilleur des époques extrêmement populaires de l’attitude et de l’agression impitoyable de la WWE. Avec certains des plus grands moments et matchs de Stone Cold Steve Austin, The Rock, The Undertaker, John Cena, Triple H, The Hardy Boyz, Trish Stratus et bien d’autres Superstars classiques!

WrestleMania XIV

L’ère de l’attitude commence! Stone Cold Steve Austin défie Shawn Michaels pour le championnat de la WWE, avec l’exécuteur spécial Mike Tyson au bord du ring – mais de quel côté est «The Baddest Man of Planet»? Également dans l’émission, The Undertaker et Kane s’affrontent – le tout premier affrontement entre les «Brothers of Destruction» – et The Rock défend le championnat intercontinental. De plus, l’action sauvage de Triple H, Cactus Jack, les hors-la-loi New Age et Sable! Sorti pour la première fois dans le cadre de son propre ensemble de DVD.

WrestleMania 2000

The Rock affronte trois autres Superstars dans un Fatal 4-Way Match parsemé de stars pour le championnat de la WWE – avec un membre de la famille McMahon à chaque coin de rue!

Les Hardy Boyz, Edge & Christian et les Dudley Boyz portent la division par équipe vers de nouveaux sommets dans un Triangle Ladder Match – une collision révolutionnaire qui a préparé le terrain pour leurs matchs historiques TLC. Il y a plus d’action incroyable Attitude Era de Kane, Rikishi, DX et Chyna – plus, une bataille royale folle!

WrestleMania XX

La WWE marque le 20e anniversaire de WrestleMania en retournant là où tout a commencé – Madison Square Garden! Eddie Guerrerro défend le championnat de la WWE contre Kurt Angle dans un match classique, et The Rock revient pour réunir la Rock ‘n’ Sock Connection et affronter le trio Evolution de Batista, Randy Orton et Ric Flair. Il y a aussi un match de rêve Brock Lesnar contre Goldberg – avec Stone Cold Steve Austin comme arbitre invité spécial! L’ensemble de 3 disques comprend un disque entier de caractéristiques spéciales originales.

WrestleMania 22

John Cena met le championnat de la WWE en jeu contre Triple H, tandis que Rey Mysterio entreprend de réaliser un rêve de toujours de devenir champion du monde des poids lourds – mais il doit passer par Kurt Angle et Randy Orton dans un match triple menace! Il y a aussi une action à haut risque dans un Money in the Bank Ladder Match, une bataille Harcore entre Edge et Mick Foley et un Undertaker contre Mark Henry Casket Match! L’ensemble de 3 disques comprend des extras exclusifs et la cérémonie du Temple de la renommée 2006.

WrestleMania XXIV

Edge et l’Undertaker se battent dans l’événement principal et tout est en jeu – le championnat du monde des poids lourds d’Edge et la séquence sans défaite de Deadman’s WrestleMania!

Dans l’un des plus grands moments de célébrités de WrestleMania, Floyd Mayweather entre sur le ring de la WWE pour un défi GIANT. De plus, Ric Flair dit un adieu émotionnel à l’univers de la WWE lorsqu’il affronte Shawn Michaels – plus, John Cena, Triple H et Randy Orton s’affrontent dans un match triple menace pour le championnat de la WWE! L’ensemble de 3 disques comprend la cérémonie du Temple de la renommée de 2008.

Obtenez vos copies ici.

Le concours se termine à minuit le dimanche 11 avril. Les lecteurs britanniques seulement s'il vous plaît

