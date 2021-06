Gagnez des billets pour rencontrer Andrea Bocelli aux enchères en ligne pour la bourse Decca

Decca Records a annoncé une vente aux enchères en ligne pour sa bourse Decca dédiée, qui aide les jeunes artistes à surmonter les obstacles auxquels ils peuvent être confrontés lors de leur entrée dans le monde classique. Les artistes et amis de Decca ont généreusement fait don d’articles et d’expériences exclusifs pour amasser des fonds pour cette cause importante. La vente aux enchères en ligne sera diffusée le 6 juillet 2021 à partir de 16h BST via Omega Auctions. Les prix comprendront des billets VIP pour rencontrer l’icône de la musique mondiale Andrea Bocelli, une partition originale de Blue Planet II de Hans Zimmer et une œuvre d’art Pavarotti exclusive de Will McNally.

« Chez Decca, nous pouvons constater de visu le pouvoir de la musique ; inspirer, apaiser, rassembler, communiquer avec passion et émotion. C’est dans cet esprit que nous sommes si fiers que, via la bourse Decca, nous puissions soutenir les premiers pas fondamentaux dans la musique sous ses nombreuses formes », a déclaré Laura Monks, co-directrice générale de Decca Records.

La bourse Decca

Après avoir célébré son 90e anniversaire en 2019, Decca Records a soutenu le lancement d’une nouvelle bourse Universal Music UK Sound Foundation qui vise à encourager une nouvelle génération de jeunes musiciens et compositeurs au Royaume-Uni et à les aider au début de leur parcours musical. La mission de la bourse Decca est d’aider les enfants à s’offrir une éducation musicale classique, peu importe leur situation financière. La bourse Decca offre des subventions aux enfants résidant au Royaume-Uni, finançant les frais de scolarité, l’achat ou la location d’instruments/d’équipement et des cours de musique classique, et fournit également un financement aux écoles du Royaume-Uni pour acheter de nouveaux instruments classiques pour les cours itinérants. Jusqu’à présent, la bourse Decca a décerné des bourses d’une valeur de 20 000 £ à des écoles et des particuliers et a reçu plus de 200 candidatures. Suite aux énormes réalisations des candidats initiaux, la vente aux enchères en ligne de la bourse Decca 2021 vise à aider et à soutenir davantage de jeunes musiciens au début de leur parcours musical.

Les prix comprennent des objets et des expériences exclusifs

Les prix comprendront :

Andrea Bocelli – Billets de concert VIP avec Meet & Greet Hans Zimmer – CD signé et partition originale de Blue Planet II Oeuvre exclusive Pavarotti de Will McNally Max Richter – une copie signée du manuscrit de Max Richter pour On the Nature of Daylight Sheku & Brimah Kanneh-Mason – Conversation en ligne et édition collector signée, pochette LP, bloc-notes et livre House of Music Katherine Jenkins – robe signée Jess Gillam – participation à une session d’enregistrement et rencontre avec Jess Lise Davidsen – questions-réponses privées Benjamin Grosvenor – 2 billets pour les BBC Proms avec un backstage Meet & Greet Karl Jenkins – partition signée Adiemus, baguette de chef d’orchestre signée Andrew Lloyd Webber – billets pour Cendrillon plus Andrew Lloyd Webber programme et bande originale signés CD Milos – une leçon de guitare personnelle (via Zoom) Aurora – paroles manuscrites de Runaway Gregory Porter – conversation virtuelle et traîner Tom Jones – un cadre commémoratif signé de Tom Jones comprenant les six premiers singles du top 5 Decca de Tom ! Une session de découpe de vinyles aux studios Abbey Road

