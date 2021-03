Gagnez Destiny 2: Beyond Light Collector’s Edition en association avec Season of the Chosen

Par Tom Orry, Lundi 15 mars 2021 à 14h19 GMT

Mettez la main sur ce kit très recherché de Destiny 2.

Avec Destiny 2: la saison des élus en cours, nous avons un joli prix pour les fans de Destiny. Si vous avez toujours voulu la Destiny 2: Beyond Light Collector’s Edition mais n’avez jamais réussi à en acheter une, vous avez maintenant la chance d’en gagner une.

Pour les gardiens qui veulent l’expérience ultime de Destiny 2: Beyond Light. L’édition Collector comprend une réplique de Splinter of Darkness moulée sous pression avec des lumières, le sac de l’explorateur Europa, la cantine de l’explorateur Europa, le carnet de bord mystérieux et d’autres découvertes d’Europe. Veuillez noter que ce prix n’inclut pas une copie de Destiny 2 ou Beyond Light.

C’est un joli ensemble d’articles qui ne sont plus en vente sur le magasin Bungie. Pour participer au concours (notez qu’il est ouvert uniquement aux résidents du Royaume-Uni – Conditions générales complètes), suivez les instructions dans le widget ci-dessous. Si le widget intégré ne se charge pas, veuillez cliquer ici.

Destiny 2: Beyond Light Collector’s Edition (sans jeu) Tirage au sort gratuit

Vous avez jusqu’au lundi 22 mars pour participer. Le gagnant sera contacté par e-mail.

