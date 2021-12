Gagnez du temps en organisant correctement vos fichiers vidéo

Avec plus de la moitié des spécialistes du marketing qui considèrent la vidéo comme un élément clé de leur stratégie marketing et qui génère un fort retour sur investissement, il n’est pas étonnant que nous incitions toujours nos clients à faire plus de vidéos. Nous comprenons que c’est plus facile à dire qu’à faire, car de nombreuses équipes sont mieux équipées pour rédiger un article que pour produire une vidéo.

Il y a beaucoup de pièces émouvantes pour faire une bonne vidéo. Des séquences brutes aux graphiques, en passant par la musique de fond et les éléments de post-édition comme les vignettes, il est facile de se laisser submerger.

C’est là qu’intervient l’organisation des fichiers et des dossiers. Si ces composants ne sont pas organisés de manière à les rendre faciles à trouver, le projet prendra beaucoup plus de temps à modifier et à publier. J’ai travaillé sur ma juste part de projets vidéo à la fois professionnellement et personnellement, et cette structure de dossiers s’est avérée être une bouée de sauvetage. Voici la répartition :

Structure du dossier du projet vidéo

Avant de vous lancer dans Adobe Premiere Pro ou dans le logiciel de montage de votre choix, vous souhaiterez créer une structure de dossiers qui facilite la recherche. Bien sûr, il est facile de tout déposer dans un seul dossier lorsqu’il n’y a que quelques fichiers, mais au fur et à mesure que ces fichiers s’accumulent, vous aurez besoin de sous-dossiers pour vous aider à trouver ce dont vous avez besoin exactement quand vous en avez besoin. Cette structure vous aide également à vous assurer que vous disposez de tout ce dont vous avez besoin pour mener votre vidéo à la ligne d’arrivée. Il n’y a rien de pire que d’arriver à la fin juste pour se rendre compte qu’il vous manque un B-Roll ou des cartes de titre cruciales.

Les Les atouts dossier contiendra tout ce dont vous aurez besoin pour produire la vidéo. Ceux-ci seront divisés en leurs propres dossiers individuels : Vidéo, Audio, Statique et Autre.

Les Projets Le dossier contiendra vos fichiers de travail pour le logiciel de montage vidéo mais aussi pour d’autres programmes que vous pouvez utiliser pour créer des titres, des vignettes ou ajouter des effets à votre vidéo éditée.

Les Exportations Le dossier comprendra toutes les versions de votre vidéo. Ce dossier est divisé en Brouillons et Final.

Les atouts

C’est le dossier où vous trouverez toutes les garanties dont vous avez besoin pour réaliser votre vidéo. Ce dossier est ensuite divisé par type d’actif pour vous assurer de trouver exactement ce dont vous avez besoin sans faire défiler des centaines de clips, d’images et de documents qui ont tous été enregistrés ensemble. Ces types d’actifs sont :

Vidéo est l’endroit où vous enregistrerez tous vos clips bruts. Pour les projets qui incluent A-Roll et B-Roll, vous pouvez diviser davantage le dossier Vidéo en dossiers A et B Roll.

l’audio est l’endroit idéal pour stocker de la musique de fond, des effets sonores ou des voix off.

Statique est l’endroit où mettre toutes les images jpeg ou png. Cela inclut les photos, les logos, les graphiques ou les titres.

Autre est l’endroit idéal pour jeter tout ce qui ne rentre pas dans nos 3 catégories. Il peut s’agir de directives de marque, de scripts pour aider à rédiger des légendes, d’exemples de vidéos à utiliser comme références ou du dossier de projet auquel se référer.

Structure de dénomination des actifs

Plus votre vidéo est longue ou complexe, plus il sera important de vous assurer que vos éléments sont nommés de manière efficace.

La meilleure façon de le faire est de numéroter les clips dans l’ordre où ils apparaissent dans la vidéo. Si vous travaillez avec plusieurs scènes, les diviser de cette façon peut également vous permettre de rester organisé. Vous pouvez également envisager d’ajouter un mot-clé pour résumer le sujet du clip.

01.mp4 OU Scène1_01.mp4

Si votre vidéo ne contient pas une tonne d’éléments audio, statiques ou autres, le moyen le plus efficace de les garder simples et organisés est simplement de les nommer comme ils sont.

IntroMusique.mp3

ScreenShot_Instagram_Zara.Style.Daily.png

TéléchargerOnDigitalJune2021_Script.docx

Projets

Le dossier des projets est l’endroit où vous enregistrerez le fichier de travail du logiciel de montage vidéo que vous utilisez. Cela rend l’entrée et la sortie du projet rapide et facile. C’est également l’endroit où les programmes qui enregistrent automatiquement stockeront vos données.

Vous pouvez également utiliser ce dossier pour enregistrer les fichiers de travail de vos actifs tels que des vignettes, des graphiques conçus, des titres, des effets de post-édition ou des documents de transcription. Si vous faites cela, assurez-vous de conserver ces fichiers dans un—vous l’aurez deviné—Actif dossier. Si le fichier ressemble à un graphique Instagram faisant la promotion de la vidéo, enregistrez-le dans un Exportations sous-dossier car il sera utilisé après la publication de la vidéo.

Structure de nommage des projets

Si vous avez plusieurs fichiers de projet en cours, par exemple une version anglaise et française de la même vidéo, vous devez vous assurer de nommer chaque fichier de projet en conséquence.

Stryve_DownloadOnDigitalJune2021_English.imovieproj

Stryve_DownloadOnDigitalJune2021_French.imovieproj

Conseil de pro : si vous travaillez dans Adobe Premiere Pro, vous pouvez travailler sur plusieurs projets au sein d’un même projet en démarrant une nouvelle séquence. Ainsi, dans ce cas, vous n’aurez pas besoin d’enregistrer différentes versions en tant que fichiers de projet séparés.

Lorsque vous devez créer des graphiques, des titres ou une vignette dans des programmes tels qu’Adobe Illustrator, veillez également à enregistrer ces projets avec des noms définitifs :

Stryve_DownloadOnDigitalJune2021_LogoGraphic.ai

Stryve_DownloadOnDigitalJune2021_DollarSignGraphic.ai

Stryve_DownloadOnDigitalJune2021_Thumbnail.ai

Exportations

Avec les commentaires et les modifications provenant du client et de votre équipe, il n’y a aucun moyen de contourner le fait que vous vous retrouverez avec plusieurs versions de votre vidéo. Il s’agit du dossier dans lequel vous enregistrerez toutes les différentes versions de votre vidéo au fur et à mesure du processus de révision et de mise à jour itérative.

Structure de nommage des exportations

Au fur et à mesure que vous avancez dans le processus de révision et que vous continuez à produire d’autres brouillons, vous souhaiterez savoir quel brouillon est le plus mis à jour. Nommer correctement vos brouillons vous aidera à identifier le bon à partager avec l’équipe qui révise votre travail.

Stryve_DownloadOnDigitalJune2021_Draft1

Une fois que vous avez terminé vos modifications et que le client ou votre équipe est satisfait du résultat final, copiez le brouillon approuvé dans le Final dossier et renommez-le pour qu’il corresponde à la structure ci-dessous :

Stryve_DownloadOnDigitalJune2021_Final

Maintenant, si votre version finale fait l’objet d’une demande de dernière minute, modifiez le nom du fichier pour refléter le brouillon dont il s’agit et supprimez-le du dossier Final. Ne pensez même pas à créer un fichier « Final_Updated » suivi d’un « Final_Updated_2 » et ainsi de suite.

Téléchargez notre modèle de structure de dossiers pour démarrer rapidement

La création de contenu vidéo fort peut sans aucun doute être un processus long et fastidieux. Il peut sembler idiot de créer un dossier dans un dossier qui ne comprend qu’un seul fichier. Quand il s’agit de trouver ce fichier, vous vous rendrez compte que vous avez pu l’atteindre beaucoup plus rapidement que vous ne le feriez en faisant défiler les centaines de fichiers qui finissent par faire partie de votre projet.

J’ai fait tout le travail préparatoire pour vous en créant un modèle prêt à l’emploi. Vous pourrez me remercier plus tard.