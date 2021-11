Gagnez du temps pour lire avec 40 $ de rabais sur une liseuse Kindle Paperwhite étanche

Le Kindle Paperwhite est l’une des meilleures liseuses que vous pouvez obtenir grâce à son écran haute résolution, sa longue durée de vie de la batterie et sa conception étanche. Procurez-vous cette liseuse pour seulement 40 $ de réduction sur Amazon sur Amazon afin que vous puissiez garder tous vos livres préférés avec vous dans un format compact. C’est seulement 90 $ pour une liseuse rétroéclairée. Cette version Kindle 2018 n’a que 0,3 pouces d’épaisseur avec un écran de 6 pouces et se glisse facilement dans un sac à main ou dans la boîte à gants d’une voiture afin que vous puissiez l’avoir quand vous en avez le plus besoin.

Ce modèle est pris en charge avec des publicités sur l’écran d’accueil, mais si vous voulez la version sans publicité, vous avez également de la chance. Le modèle sans publicité est également en vente à 110 $ sur la même page. Vous pouvez également obtenir un rabais supplémentaire de 20 $ lorsque vous en achetez deux afin que votre famille puisse avoir beaucoup à faire.

Le Kindle Paperwhite a un écran haute résolution avec 300 ppi pour que le texte soit net, quelle que soit sa taille. L’écran semblable à du papier facilite la lecture à la lumière du jour tandis que la lumière intégrée permet la lecture de nuit. Vous pouvez toujours obtenir de bons livres avec l’une des meilleures offres de tablettes Android Black Friday, mais le fait d’avoir un lecteur dédié peut vous aider à ne pas vous laisser distraire par les médias sociaux.

L’une des meilleures caractéristiques du Kindle Paperwhite est son boîtier étanche. Que vous souhaitiez reprendre vos chapitres au bord de la piscine en été ou prendre un bain relaxant au niveau supérieur, vous pouvez apporter votre Kindle et votre livre préféré.

40 $ de rabais sur votre nouveau Kindle Paperwhite sur Amazon

Il y a quelque chose de très réconfortant dans l’aspect et la convivialité d’un bon livre entre vos mains lorsque vous contemplez ses histoires. Pourtant, il arrive souvent qu’apporter le livre complet n’est tout simplement pas pratique. L’affichage et la taille du Paperwhite sont à peu près aussi proches que vous le souhaitez de l’expérience d’un livre réel sans les tracas d’un livre en papier fragile et lourd. Que vous fassiez la queue à la sécurité, que vous soyez coincé dans un embouteillage sur le siège passager ou que vous attendiez simplement que la famille frappe à la porte, une liseuse est un excellent gadget de vacances.

