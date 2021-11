Gagnez le bas pour chercher

11/03/2021 à 19h00 CET

Carles Rosell

Trois jours consécutifs sans perdre pour la première fois de toute la saison, c’est la garantie d’une Gérone qui veut, une fois pour toutes, lever les yeux et laisser le danger derrière elle. Il reçoit Alcorcón, joueur du bas et que le troisième entraîneur du parcours fera ses débuts à Montilivi : Fran Fernández. L’équipe de Michel la rencontre avec de nombreuses victimes. Pol lozano continue en cale sèche et s’ajoutent deux autres blessés : Borja García et Darío Sarmiento ils ne peuvent pas jouer pour le reste de l’année civile. Il y a plus. Samu saiz, Jaïro et Ortolá ils ont été expulsés à Fuenlabrada et sont sanctionnés.

Le jeune homme termine la partie absences Oscar Ureña, avec le dossier d’affiliation et aussi à l’infirmerie. La note positive, le retour de Alex Baena, absent à Fernando Torres pour cause de suspension. Possibilité pour les hommes d’avoir des minutes comme Valéry ou un Junca qui n’a pas joué depuis deux mois. Gual et Xisco Ce sont les basses terres d’Alcorcón pour votre visite à Montilivi.