Gagnez Les Mains d’Orlac sur Blu-ray ⋆ .

Eureka Entertainment sort LES MAINS D’ORLAC, l’œuvre triomphale de Robert Wiene sur l’expressionnisme allemand sinistre avec Conrad Veidt, sur Blu-ray pour la première fois en vidéo domestique au Royaume-Uni dans le cadre de la série The Masters of Cinema à partir du 14 juin 2021, et nous avons trois exemplaires à offrir !

Retrouver la star et réalisateur de Das Cabinet des Dr. Caligari, Les Mains d’Orlac [Orlac’s Hände] est un thriller délicieusement tordu qui mélange les sensations du grand guignol avec les styles visuels et de performance de l’expressionnisme allemand.

Basé sur un roman du romancier d’horreur médicale Maurice Renard, il retrace la désintégration mentale d’un pianiste de concert (Conrad Veidt) dont les mains sont amputées après un accident de train et remplacées par les mains d’un meurtrier exécuté. Lorsque le père d’Orlac est assassiné par les mains du mort, Orlac entame une descente constante vers la folie.

La série Masters of Cinema est fière de présenter The Hands of Orlac pour la première fois en vidéo domestique au Royaume-Uni dans une édition spéciale Blu-ray.

Disponible à la commande dès maintenant dans la boutique Eureka.

