Gagnez l’un des cinq lots de lampes Lastar (États-Unis)

Vous pouvez également économiser 6,50 $ sur une lampe de luminothérapie lorsque vous achetez aujourd’hui

Un bon éclairage n’éclaire pas seulement votre maison, il peut également améliorer votre humeur et votre productivité ! Pour vous aider à rénover l’éclairage de votre maison, nos nouveaux amis de Lastar offrent cinq lots de lampes à nos lecteurs. Chaque lot comprend une lampe de luminothérapie Lastar, une lampe de bureau Lastar Touch Control et une lampe de sol Lastar, d’une valeur totale de 92 $.

Lastar conçoit ses produits avec une mission en tête : améliorer la vie des clients avec une gamme de lampes qui diffusent une lumière meilleure et plus naturelle partout dans votre maison. Que vous souhaitiez combattre le blues de l’hiver avec un peu de luminothérapie, égayer votre bureau pour les jours suivants au bureau à domicile ou éclairer une pièce entière pour combattre les longues nuits d’hiver, Lastar a une lampe pour chaque besoin et situation.

VIDÉO ANDROIDPOLICE DU JOUR

En plus de ce cadeau, Lastar offre une très bonne remise sur la lampe de luminothérapie. À partir de maintenant jusqu’à la fin du vendredi 24 décembre, vous pouvez vous procurer la lampe Lastar Light Therapy sur Amazon pour 19,49 $ (6,50 $ de rabais) lorsque vous appliquez le coupon à l’écran et utilisez le code promotionnel. YRYN67YO à la caisse.

Acheter sur Amazon :

Lampe de luminothérapie Lastar – 19,49 $ (6,50 $ de rabais)Lampe de bureau Lastar Touch Control – 25,99 $ Lampadaire Lastar – 39,99 $

Ce concours se déroulera du vendredi 17 décembre 2021 au jeudi 23 décembre 2021 à 23 h 59, heure du Pacifique. Cinq gagnants seront sélectionnés pour recevoir un lot de lampes Lastar. Le concours est ouvert uniquement aux participants aux États-Unis. Cliquez ici pour entrer.

Nous espérons que vous aimez les articles que nous recommandons et dont nous discutons ! AndroidPolice a des partenariats affiliés et sponsorisés, nous recevons donc une part des revenus de certains de vos achats. Cela n’affectera pas le prix que vous payez et nous aide à offrir les meilleures recommandations de produits.

Firefox peut-il remplacer Google Chrome sur votre téléphone Android ?

Firefox a parcouru un long chemin depuis la refonte de l’année dernière

Lire la suite

A propos de l’auteur

Zach Laidlaw (484 articles publiés)



Zach est un écrivain expérimenté, un passionné de technologie autoproclamé et un joueur amateur. Tout au long de sa carrière, il a travaillé pour Samsung et Apple, ce qui lui a donné une vue d’ensemble du paysage de la technologie mobile dans son ensemble. Pour en savoir plus, connectez-vous sur Twitter @ztlaidlaw

Plus de Zach Laidlaw