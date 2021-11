Gagnez l’une des 4 caméras de vidéoconférence eMeet Jupiter (États-Unis)

Ou achetez-en un jusqu’à 48% de réduction avec un code exclusif

Même avec certains employés de retour au bureau, les vidéoconférences ne vont pas disparaître de sitôt. Si vous utilisez toujours la caméra intégrée sur votre ordinateur, vos collègues ne voient peut-être pas la version la plus claire de vous. Pour vous aider à donner à vos réunions hors du bureau une mise à niveau bien nécessaire, eMeet offre quatre caméras de vidéoconférence eMeet Jupiter, d’une valeur de 129,99 $ pièce.

La caméra de vidéoconférence Jupiter d’eMeet est une webcam 1080p tout-en-un avec un haut-parleur intégré et quatre microphones. Il dispose d’un suivi automatique AI alimenté par le logiciel eMeetLink, ainsi que d’angles de vision réglables pour vous assurer de toujours rester dans le viseur. eMeetLink vous permet également de modifier les effets d’image, d’ajuster les paramètres d’image et de mettre à niveau le micrologiciel.

Mis à part les spécifications, l’eMeet Jupiter est tout simplement facile à utiliser. Il n’y a pas de pilotes ou d’accessoires spéciaux à installer – il suffit de le brancher et vous êtes prêt à l’utiliser avec l’un de vos services de visioconférence préférés, y compris Zoom, Microsoft Teams, Google Chat, FaceTime, etc. En prime, le cache de confidentialité intégré vous aide à protéger votre vie privée tout en nettoyant l’objectif.

Seuls quatre lecteurs Android Police repartiront avec un eMeet Jupiter en main. Pas un gagnant ? Pas de problème! Vous pouvez toujours vous procurer une nouvelle caméra de vidéoconférence eMeet Jupiter pour 48% de réduction sur Amazon. Tout ce que vous avez à faire est de vérifier le coupon à l’écran, de mettre le Jupiter dans votre panier et d’utiliser le code JDKF6MGU à la caisse.

Le concours se déroulera du jeudi 28 octobre 2021 au mercredi 3 novembre 2021 à 23 h 59, heure du Pacifique. Quatre gagnants seront sélectionnés pour recevoir une caméra de vidéoconférence eMeet Jupiter. Ce concours est ouvert uniquement aux participants aux États-Unis. Cliquez ici pour entrer.

