Gagnez pour rester en vie pour Sabadell

26/04/2021 à 6h30 CEST

Sabadell Oui Majorque Ils clôturent la 36e journée de Laliga Smartbank ce lundi et ils le font avec le même objectif pour les locaux, avant-dernier, et les visiteurs, en second lieu, de gagner pour se rapprocher de leurs objectifs, de permanence et de promotion.

C’était la chose logique à faire lorsque la ligue a commencé. le Sabadell j’arrive à Majorque le 27 septembre, le troisième jour, après avoir obtenu une promotion deux mois plus tôt. Par contre, les insulaires sont arrivés après être descendus du Premier. Le 1-0 réalisé par Dani Rodriguez passer de Stoichkov a donné la moindre victoire à Majorque. Une semaine après, Stoichkov il a atterri sous forme de prêt au Sabadell.

Sept mois plus tard, le Sabadell, avant-dernier avec 34 points, à cinq points de la permanence, il doit gagner de toute façon pour avoir de vraies options. Pour ce faire, les arlequins devront briser la séquence de onze matchs sans gagner à domicile, avec neuf nuls d’affilée depuis le 9 décembre.

le Sabadell il perdra deux de ses joueurs les plus importants. Le devant Stoichkov, meilleur buteur de l’équipe avec neuf buts, sera abandonné en raison de la clause de peur appliquée par son club recevant. Il existe plusieurs alternatives que l’entraîneur parvient à remplacer le joueur de franchise de l’équipe. Aaron King ou alors Alvaro Vazquez ce sont eux qui ont le plus de chiffres. Bien sûr, les deux n’ont pas encore marqué cette saison.

L’autre absence est celle du côté Pierre Cornud, avec des problèmes de ischio-jambiers et a déjà été remplacé à un bon niveau par Josu Ozkoidi à Fuenlabrada. La partie positive est la récupération de deux défenses. Jaime Sanchez après avoir purgé son match de pénalité et Aleix Coch maintenant libre de vos tracas.

le Majorque Il affrontera le deuxième départ consécutif dans le but de ne pas échouer à nouveau, comme il l’a fait la veille lors de sa défaite à Castellón (1-0), et de maintenir ou d’élargir le matelas de points -sept par rapport à la Almeria– ce qui le maintient dans la zone de promotion directe à First. Deuxième du tableau avec 68 points, l’équipe de Luis Garcia essaiera de récupérer dans le Nova Creu Alta sa meilleure version à la maison après avoir enchaîné trois défaites et un match nul lors des quatre derniers matchs joués loin de Son Moix.

La dernière victoire majorquine dans un peloton rival remonte au 6 mars contre Logroñés (0-1). Depuis, l’équipe des Baléares a perdu à Gijón, Fuenlabrada, Castellón et a fait match nul à Las Palmas, ajoutant seulement un point sur 12 en jeu. Malgré ces résultats, le Majorque C’est toujours l’équipe qui a ajouté le plus de points en tant que visiteur (32) suivi du leader, le Espanol (30).

García pourra compter sur les Sénégalais avant les arlequins Amath Ndiayé, meilleur buteur de son équipe avec 9 buts, et le Serbe Alexandar Sedlar, une fois que la sanction pour l’accumulation de réprimandes a été accomplie. Il est également très peu probable que le majorquin joue Abdon Prats et le ghanéen Idrissu Baba, due à une gêne musculaire.

L’entraîneur madrilène a annoncé que tous les membres de la première équipe, blessés ou non, se rendront à Sabadell pour faire de l’ananas dans la phase finale du championnat. La liste convoquée comprendra Lac Junior Oui Antonio Sanchez après être retourné à l’entraînement après avoir été testé négatif dans les tests PCR.

Alignements probables:

Sabadell: Mackay; Óscar Rubio, Juan Ibiza, Grego Sierra; Heber Pena, Undabarrena, Adri Cuevas, Josu; Aarón Rey ou Álvaro Vázquez, Néstor et Guruzeta.

Majorque: Reine; Fran Gámez, Valjent, Raíllo, Oliván; Mboula, Ruiz de Galarreta, Salva Sevilla, Dani Rodríguez; Amath et Murilo.

Arbitre: Galech Apezteguia (Comité de Navarre).

Stade: Nova Creu Alta.

Heure: 21h00.