Gagnez The Millionaires’ Express sur Blu-ray ⋆ .

Eureka Entertainment va sortir L’EXPRESS DES MILLIONNAIRES, l’aventure western-comédie d’action de Sammo Hung, dans ses débuts au Royaume-Uni en tant que Blu-ray en édition limitée dans le cadre de la gamme Eureka Classics à partir du lundi 26 juillet, et nous avons trois exemplaires à offrir !

L’Extrême-Orient rencontre le Far West dans cette aventure emblématique pleine d’action de l’inimitable Sammo Hung. Hung incarne un adorable voyou qui fait équipe avec un shérif incorruptible (Yuen Biao; Projet A, Wheels on Meals) pour sauver leur ville natale d’une destruction certaine.

Avec une explosion de bagarres, de bandits et de bordels; L’Express des Millionnaires [Foo gwai lip che] est l’hommage affectueux de Sammo Hung aux tropes classiques occidentaux, mais aussi l’une de ses plus belles pièces de cinéma d’action. Une fusion électrisante et rapide d’art martial dynamique, de cascades défiant la mort et de comédie physique. Avec également Rosamund Kwan, Richard Ng et Cynthia Rothrock (plus une abondance de camées d’autres légendes du cinéma de Hong Kong) – The Millionaires’ Express fait ses débuts au Royaume-Uni sur Blu-ray dans cette édition définitive dans le cadre d’Eureka Classics.

Disponible à la commande dès maintenant via la boutique Eureka.

Le concours se termine le dimanche 8 août à minuit. Lecteurs britanniques uniquement s’il vous plaît. Pour participer, utilisez une ou plusieurs des méthodes suivantes…

Ce concours est promu par Eureka Video. En entrant, vous acceptez les termes et conditions, que vous pouvez lire ici.

