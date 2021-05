Gagnez Time and Tide sur Blu-ray ⋆ .

]]>]]>

Sorties d’Eureka Entertainment HEURE ET MARÉE, Le thriller policier pointu et cinétique de Tsui Hark, sur Blu-ray dans le cadre de la gamme Eureka Classics à partir du 24 mai 2021, et nous en avons trois exemplaires à offrir!

Un jeune homme streetwise devient garde du corps pour gagner de l’argent rapidement. Il se lie bientôt d’amitié avec un mercenaire autrefois désabusé déterminé à prendre un nouveau départ avec sa nouvelle épouse. Bien que les deux hommes se retrouvent à travailler ensemble pour déjouer une tentative d’assassinat, leur partenariat est de courte durée. Dans des circonstances incontrôlables, ils seront sans le savoir propulsés vers les côtés opposés d’une confrontation meurtrière.

Un thriller d’action hongkongais imprégné de noir de Tsui Hark (Zu: Warriors from the Magic Mountain; Once Upon a Time in China) avec Nicholas Tse et Wu Bai (qui apparaîtra plus tard ensemble dans New Police Story), Time and Tide a été nominé pour six prix du film de Hong Kong et reste l’un des longs métrages les plus acclamés de Hark.

Disponible à la commande dès maintenant dans la boutique Eureka.

]]>]]>

