Gagnez trois adaptations d’Edgar Allan Poe avec Bela Lugosi ⋆ .

]]>]]>

Grâce à Eureka Entertainment, nous avons trois exemplaires de MEURTRES DANS LA RUE MORGUE / LE CHAT NOIR / LE CORBEAU: TROIS ADAPTATIONS D’EDGAR ALLAN POE AVEC BELA LUGOSI sur Blu-ray à donner! Lisez la suite pour savoir comment participer…

Ce trio de films d’horreur classiques des années 30 – Meurtres dans la rue Morgue, Le chat noir et Le corbeau – se distingue également par un trio de facteurs concernant leur production. Plus particulièrement, chaque film est basé sur une œuvre du maître du macabre Edgar Allan Poe. Faisant partie de la vague légendaire de films d’horreur réalisés par Universal Pictures dans les années 30, les trois présentent des performances dynamiques de Bela Lugosi de Dracula, dont deux sont également animées par l’apparition de Boris Karloff de Frankenstein. Et enfin, tous les trois bénéficient d’être des exemples rares d’horreur en studio pré-code, leurs représentations parfois surprenantes de sadisme et de choc résultant de leur création pendant cette brève période à Hollywood avant l’application des directives rigides du code de production cinématographique en matière de contenu moral. .

Le réalisateur Robert Florey, qui a donné aux Marx Brothers leur début de cinéma avec The Cocoanuts en 1929, a travaillé avec le directeur de la photographie de Metropolis Karl Freund pour donner un air expressionniste allemand aux meurtres dans la rue Morgue (1932), avec Lugosi en scientifique fou dirigeant un carnaval tordu. spectacle à Paris au XIXe siècle et assassiner des femmes pour trouver un compagnon pour son attraction principale de singe qui parle. Lugosi et Karloff ont fait équipe pour la première fois dans The Black Cat, un psychodrame cauchemardesque qui est devenu le plus grand succès d’Universal en 1934, avec le réalisateur de Detour Edgar G.Ulmer apportant une touche fiévreuse à l’histoire d’un architecte satanique et nécrophile (Karloff) enfermé. bataille avec un vieil ami (Lugosi) à la recherche de sa famille. Le réalisateur prolifique du film B, Lew Landers, a rendu The Raven de 1935 si grotesque que tous les films d’horreur américains ont été interdits au Royaume-Uni pendant deux ans dans son sillage. Faisant spécifiquement référence à Poe dans son histoire, Lugosi est un chirurgien plasticien obsédé par l’écrivain, qui torture le meurtrier en fuite Karloff par des moyens médicaux monstrueux.

VOIR AUSSI: Revue Blu-ray – Trois adaptations d’Edgar Allan Poe avec Bela Lugosi

Premières œuvres importantes et toujours troublantes de la réalisation de films d’horreur en studio américain, ces trois refroidisseurs pré-code démontrent la puissance durable du travail de Poe et l’attrait tout aussi continu des deux stars les plus emblématiques de l’horreur universelle classique.

Commandez maintenant via Amazon.

Le concours se termine à minuit le dimanche 2 mai. Les lecteurs britanniques seulement s’il vous plaît. Pour participer, utilisez une ou plusieurs des méthodes suivantes…

un cadeau Rafflecopter

Ce concours est promu par Eureka Video. En entrant, vous acceptez les termes et conditions, que vous pouvez lire ici.

]]>]]>