Gagnez un aspirateur robot Roborock S5 Max (US)

Ce concours est sponsorisé par Roborock

Les vacances approchent et garder vos sols propres et bien rangés ne devrait pas être une corvée dont vous avez à vous soucier. Pour donner un coup de main, nos amis de Roborock offrent un aspirateur robotique S5 Max à un lecteur Android Police chanceux.

Le Roborock S5 Max n’est peut-être plus le plus récent aspirateur robotique du quartier, mais c’est toujours un très bon robot à part entière, surtout si vous passez toujours l’aspirateur sur vos sols à la main. Emballé avec une grande poubelle de 460 ml et un réservoir d’eau substantiel de 290 ml, ce modèle est conçu pour nettoyer à la fois les moquettes et les sols durs, y compris le bois, le béton, etc.

Vous devez vous attendre à environ 3 heures d’utilisation du S5 Max avant qu’il ne retourne à sa station d’accueil pour se recharger. Il prend même en charge les commandes vocales via Google Assistant et Amazon Alexa, vous pouvez donc lui dire quoi faire.

Le concours se déroulera du dimanche 21 novembre 2021 au mercredi 24 novembre 2021 à 23 h 59, heure du Pacifique. Un gagnant sera sélectionné pour recevoir un aspirateur robotique Roborock S5 Max. Ce concours est ouvert aux participants aux États-Unis. Cliquez ici pour entrer.

