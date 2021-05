Gagnez un match NBA 2K21 chaque semaine avec la Meristation League à Biwenger!

Il est clair qu’en jouant à des jeux vidéo, vous êtes un crack, Mais êtes-vous capable de transférer toutes vos connaissances à Biwenger? Bien sûr que vous le faites, et il est maintenant temps de le prouver dans ces Playoffs NBA!

Meristation, le premier site d’information en espagnol dans le secteur du jeu vidéo, et Biwenger, le seul fantasme dans lequel les playoffs sont vécus, Ils lancent la Meristation League, dans laquelle en plus de profiter du spectacle des finales NBA, vous pouvez gagner un match NBA 2K21 chaque semaine. Oui oui, chaque semaine, vous aurez l’occasion de ramener à la maison le jeu vidéo préféré des amateurs de NBA!

La Meristation League est une ligue macro en mode Fantasy sans limite de participants dans laquelle vous aurez 350M pour compiler votre line-up avec 5 partants, un sixième homme et 4 réserves. Tous marqueront, bien qu’à partir du sixième homme, vous recevrez 75% de son score final et de chacun les 4 réserves 50%. De plus, vous pouvez effectuer les changements que vous souhaitez entre la fin d’une semaine et le début de la suivante, et sélectionner un joueur / capitaine de la franchise dans votre cinq de départ qui marquera le double.. Le système de notation sera les statistiques officielles de la NBA.

Vous pourrez voir le début et la fin de chaque semaine dans le calendrier qui se trouve à l’intérieur de l’onglet Accueil, qui a priori sera du samedi au samedi. Au fur et à mesure que les équipes sont éliminées, elles quitteront également la compétition dans Biwenger afin que les joueurs de ces équipes ne soient pas disponibles pour la sélection et éviter toute confusion.

Nous l’avons déjà mentionné au début, mais c’est que des récompenses comme celle-ci méritent d’être rappelées encore et encore! Le premier classé de chaque semaine gagnera un match NBA 2K21, et le manager qui sera champion après la fin des Playoffs recevra également un match NBA 2K21 comme prix.

Préparez votre équipe gagnante maintenant et trouvez toutes les informations dont vous avez besoin dans les bases légales de la ligue.

Dans ces Playoffs, dribblez, tirez, marquez et gagnez avec Meristation et Biwenger!