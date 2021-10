Gagnez un robot aspirateur Roborock S7 avec tête de vadrouille vibrante rétractable (US)

Ce concours est sponsorisé par Roborock

Ne serait-il pas agréable de ne plus jamais passer l’aspirateur dans votre maison ? Comme toujours? Si vous souhaitez être cette personne, vous avez peut-être de la chance ! Cette semaine, vous pouvez participer pour gagner un aspirateur robot Roborock S7 avec une tête de vadrouille vibrante rétractable. Voici tout ce que vous devez savoir.

Le Roborock S7 est un aspirateur robotique intelligent qui offre un ensemble puissant de fonctionnalités. Selon Roborock, c’est le premier du genre à inclure une tête de vadrouille vibrante rétractable, une brosse tout en caoutchouc, une poubelle de 470 ml, un réservoir d’eau de 300 ml et une batterie de 5 200 mAh dans un seul emballage. Ensemble, ces attributs rendent le S7 capable de nettoyer les sols, d’aspirer plus en profondeur les tapis et d’avoir le pouvoir de couvrir de grandes distances entre les charges.

Dans notre examen à long terme, nous avons constaté que les performances et la durée de vie de la batterie du S7 étaient d’énormes avantages, parmi d’autres facteurs que vous voudrez lire. Nous avons également comparé le S7 au S6 MaxV visuellement conscient de Roborock, où le premier a tenu le coup, en particulier pour les utilisateurs avec des sols durs.

Pour en savoir plus sur Roborock et le S7, consultez leur site officiel ici et rendez-vous sur la page du produit S7 ici.

Le concours se déroulera du vendredi 22 octobre 2021 au jeudi 28 octobre 2021 à 23 h 59, heure du Pacifique. Un gagnant sera sélectionné pour recevoir un aspirateur robotique Roborock S7. Ce concours est ouvert uniquement aux participants aux États-Unis. Cliquez ici pour entrer.

Nous espérons que vous aimez les articles que nous recommandons et dont nous discutons ! AndroidPolice a des partenariats affiliés et sponsorisés, nous recevons donc une part des revenus de certains de vos achats. Cela n’affectera pas le prix que vous payez et nous aide à offrir les meilleures recommandations de produits.

