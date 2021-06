GAGNEZ un séjour fantastique pour chiens d’une valeur de 500 £ ! | Royaume-Uni | Nouvelles

Emmenez-vous, vos proches et votre toutou dans une escapade passionnante vers une destination britannique de votre choix cet été, où vous pourrez passer chaque seconde à participer à des activités amusantes.

Sur TeamDogs.co.uk, vous trouverez des recommandations pour les chiens, par les chiens. Nous aimons tous nos amis à quatre pattes, et cette communauté de propriétaires de chiens ne recommande que les meilleurs endroits, promenades, vacances, conseils, astuces, produits et plus encore pour les chiens afin que vous puissiez faire de chaque jour une journée canine.

Entrez simplement ci-dessous pour courir la chance de gagner le prix brillant.

Ce concours se termine à 17h le vendredi 11 juin 2021. Veuillez consulter les termes et conditions ci-dessous.

Termes et conditions

Ce concours est ouvert à toute personne résidant au Royaume-Uni, à l’exception des employés de Reach plc. et leurs familles immédiates.

Les participants doivent avoir 18 ans ou plus.

Pour participer à ce concours, vous devrez soumettre votre nom et votre adresse e-mail à côté de votre réponse à la question.

Vous n’êtes autorisé à vous inscrire qu’une seule fois, les inscriptions en double et les inscriptions suspectées de jeu déloyal seront disqualifiées.

Le concours se termine le vendredi 11 juin 2021 à 17h.

Les inscriptions reçues après cette date ne seront pas acceptées.

Un gagnant remportera un « séjour au Royaume-Uni adapté aux chiens » d’une valeur de 500 £.

Le gagnant sera sélectionné au hasard parmi les bonnes participations.

Le gagnant sera contacté pour discuter des détails entourant le séjour, tels que : l’emplacement du séjour, les horaires de départ, la durée du séjour et le nombre de personnes.

Ce prix sera flexible en termes de réservation, sous réserve des directives gouvernementales

Tous les frais supplémentaires dépassant 500 £ du prix initial devront être payés par le gagnant

Si le gagnant ne peut pas être contacté par Reach dans les 7 jours suivant la notification de son statut de gagnant par e-mail, Reach se réserve le droit de sélectionner ensuite un autre gagnant, qui aura alors 7 jours pour accepter le prix en suivant les mêmes itinéraires de contacter en tant que gagnant original.

Ce prix n’est pas destiné à la revente et n’est pas transférable

En participant à ce concours, vous avez la possibilité de vous inscrire à la newsletter TeamDogs envoyée par e-mail. Si vous vous inscrivez, nous vous contacterons uniquement à ces fins.

Pour ceux qui ne souhaitent pas recevoir d’autres mises à jour, vos données seront uniquement utilisées pour l’administration de ce concours.

Nous prenons la protection des données très au sérieux et vos données ne seront pas partagées avec des tiers. Veuillez consulter notre déclaration de confidentialité ici.

Les règles de compétition Standard Reach s’appliquent. S’il te plait regarde ici.