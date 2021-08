Gagnez un téléphone Samsung Galaxy A42 5G avec deux mois de service Ting Mobile Unlimited 5G (États-Unis)

in

Cette histoire a été publiée à l’origine le 20/08/2011

08h00 HAP le 4 août 2021 et dernière mise à jour le 08/21/06

9 h 53 HAP le 6 août 2021.

Quoi de mieux que de gagner un nouveau smartphone Samsung Galaxy ? Obtenez un service de téléphonie mobile gratuit pour l’accompagner ! Cette semaine, nous faisons équipe avec Ting Mobile pour offrir un téléphone Galaxy A42 5G et deux mois gratuits de service Ting Mobile Unlimited. Voici tout ce que vous devez savoir.

Sorti en novembre 2020, le Galaxy A42 5G est un appareil de milieu de gamme qui offre des performances dignes et une connectivité de données 5G à un prix abordable. Dans notre revue officielle, nous avons félicité le téléphone pour sa durée de vie de deux jours, sa qualité de construction solide et son magnifique écran OLED.

Cela dit, pour utiliser la puce 5G de l’A42, vous aurez besoin d’un service 5G fiable pour l’accompagner. C’est pourquoi en plus de donner un téléphone, Ting Mobile offre deux mois gratuits de service Ting Mobile Unlimited.

Le forfait illimité de Ting Mobile offre 22 Go de données LTE + 5G (le cas échéant) avec 12 Go alloués à l’utilisation du point d’accès, ainsi que des appels et des SMS illimités pour un forfait de 45 $ par mois.

Si vous vous demandez comment Ting Mobile est capable de fournir un service rapide et fiable, c’est parce qu’ils utilisent les mêmes tours appartenant à certains des plus grands opérateurs des États-Unis. Cela signifie que si vous avez une forte couverture Big Carrier dans votre région, Ting Mobile fonctionnera probablement très bien pour vous.

Pour voir si Ting Mobile offre une couverture fiable dans votre région, entrez votre code postal ici et cliquez sur « vérifier ». Vous pouvez également savoir si votre téléphone actuel est compatible avec Ting Mobile ici.

Le concours se déroulera du mercredi 4 août 2021 au lundi 9 août 2021. Un gagnant sera sélectionné pour recevoir un Galaxy A42 5G plus deux mois gratuits de service Ting Mobile Unlimited. Ce concours est ouvert uniquement aux participants aux États-Unis.

Pour participer, rendez-vous simplement sur le site Web de Ting Mobile ici et remplissez les détails. Bonne chance!