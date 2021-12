Gagnez une Common Hero Box ou une Epic Thetan Arena Box avec notre concours

Pour Bitcoin quotidien @bitcoindaily

Bitcoin quotidien en alliance avec Arène de Thétan et NoLaPeles, ils vous proposent un concours impeccable dans lequel nous tirerons au sort deux boîtes de thétan communes et une boîte de thétan épique. ***

Découvrez ci-dessous tous les détails pour participer à ce concours dans lequel vous pouvez gagner un héros avec lequel vous pouvez instantanément commencer à retirer du THC en jouant au nouveau MOBA Play-to-Earn Arène de Thétan depuis votre appareil mobile ou votre PC Windows.

Jouez à Thetan Arena maintenant

Règles pour participer au concours de deux boîtes de héros communs et d’une boîte de héros épique de Thetan Arena

Participer au tirage au sort des deux coffrets héros communs et d’un coffret épique de Thetan Arena est très simple, il vous suffit de suivre chacune des étapes suivantes :

Suivez DiarioBitcoin sur tous ses réseaux sociaux, likez et laissez un commentaire sur la publication du concours dans chacun mentionnant trois amis :

Suivez Nolapele sur tous ses réseaux sociaux, donnez lui un like et laissez un commentaire sur la publication du concours dans chacun mentionnant trois amis : laissez un commentaire sur cet article dans la section commentaires ci-dessous. Remplissez toutes les données dans le Formulaire de concours Thetan Arena avec Nolapeles (Assurez-vous de bien copier et coller votre portefeuille BEP20 dans le formulaire).

Prix ​​du concours :

La première place remporte une Epic Thetan Box. La deuxième place remporte une boîte de thétan commune.La troisième place gagne une boîte de thétan commune.

Après le 7 décembre, nous mettrons à jour cet article et annoncerons sur nos réseaux sociaux quelle sera la date du tirage.

Bonne chance à tous!

Commencez à jouer à Thetan Arena