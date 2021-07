Gagnez une Mercedes AMG A45S d’une valeur de 51 000 £ plus jusqu’à 50 000 £ en espèces avec BOTB

talkSPORT s’est associé à BOTB, le meilleur et original concours de voitures de rêve, pour vous donner la chance de gagner une Mercedes AMG A45S d’une valeur de 51 235 £ – plus jusqu’à 50 000 £ en espèces.

Les billets pour entrer ne coûtent que 1,40 £, ou aussi peu que 1,22 £ si vous en achetez 10 ou plus.

Vous pouvez gagner une Mercedes et une tonne d’argent

Depuis le lancement de BOTB en 1999, plus de 600 personnes chanceuses ont emporté des voitures d’une valeur de 42 millions de livres sterling.

Et vous pouvez actuellement gagner votre choix de voitures différentes – avec deux gagnants garantis CHAQUE semaine.

Doté d’un tout nouveau moteur turbocompressé de 2,0 litres, l’A45 produit une puissance stupéfiante de 415 ch, ce qui lui permet d’atteindre 62 mph en seulement 3,9 secondes pour atteindre une vitesse de pointe de 168 mph.

GAGNEZ UNE MERCEDES AVEC UNE BOTTE D’ARGENT – ENTRER ICI

Pas plus tard que la semaine dernière, cette incroyable trappe chaude a été remportée par Paolo Richards de St. Albans, qui a déclaré « Je ne sens pas mes jambes ! » quand il a été surpris par sa nouvelle fierté et sa joie. Regardez la réaction de Paolo ci-dessous.

Mais si le Merc n’est pas votre style, BOTB propose une multitude de modèles de luxe parmi lesquels choisir, notamment des Aston Martin, des Range Rover, des Tesla et plus encore. Il y en a donc pour tous les goûts.

Vous pouvez également gagner jusqu’à 50 000 £ dans le coffre au concours Dream Car et 20 000 £ au concours Midweek !

Comment entrer

Choisissez la ou les voitures que vous voulez essayer et gagnezJouez au jeu Spot the Ball pour entrerCommander et commencer à mesurer votre garage !

Quand sont les tirages ?

Il y a deux tirages chaque semaine – le concours Dream Car + jusqu’à 50 000 £ se termine à minuit tous les dimanches et le gagnant est surpris le mardi suivant.

Le concours Midweek Car + jusqu’à 20 000 £ se termine mercredi à minuit et est annoncé vendredi.

Comment le gagnant est-il déterminé ?

À la fin de chaque compétition, la même image « Spot the Ball » que vous avez jouée est présentée à un jury composé d’experts sportifs professionnels.

En présence d’un avocat indépendant, ils marquent l’endroit où ils pensent, selon leur opinion professionnelle, que le centre de la balle devrait être.

Le gagnant est simplement la personne qui est la plus proche de la position jugée. Ils recevront le lot correspondant à leur ticket gagnant.

Quand le gagnant est-il informé ?

BOTB surprend les gagnants tous les mardis et vendredis.

Termes et conditions : Ouvert aux plus de 18 ans dans le monde entier. Voiture de rêve plus jusqu’à 50 000 £ de billets à partir de 1,70 £, Midweek Car plus jusqu’à 20 000 £ de billets à partir de 50 pence. Choisissez les voitures que vous voulez gagner, jouez à la balle pour entrer. Les coordonnées les plus proches des juges à l’endroit qualifié où le jeu de balle gagnera. Deux voitures gagnantes garanties chaque semaine. Gagnants surpris dans les 48 heures suivant la clôture.

CGU COMPLÈTES ici.

Avis de contenu commercial : prendre l’une des offres présentées dans cet article peut entraîner un paiement à The Sun. 18+. Les CGU s’appliquent.