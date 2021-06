Gagnez une paire de billets pour Sh!t-faced Shakespeare®: Macbeth

T

e Sh!t-faced Shakespeare®, acclamé internationalement et primé, est de retour au Leicester Square Theatre avec une toute nouvelle production de Macbeth.

Avec des sœurs étranges, des meilleurs amis fantomatiques, des épouses déséquilibrées et suffisamment de rois morts pour donner à Game of Thrones une course pour son argent, c’est une soirée pas comme les autres.

Sh!t-faced Shakespeare® est la combinaison hilarante d’une adaptation entièrement sérieuse d’un classique shakespearien, avec un acteur entièrement sh*t-faced. Avec un acteur choisi au hasard et ayant quatre heures à boire avant chaque spectacle, c’est du théâtre classique tel qu’il a toujours été destiné à être vu.

Attention : Sh!t-faced Shakespeare® est parfait pour ceux qui souhaitent ajouter à leur répertoire de langage coloré et non pour ceux qui rougissent facilement à la simple mention du mot « F »…

Sh!t-faced Shakespeare®: Macbeth joue exclusivement au Leicester Square Theatre du 30 juin au 11 septembre. Nous avons 10 paires de billets à offrir.

