Gagnez votre propre promenade dans la nature avec Chris Packham | Nature | Nouvelles

Le présentateur a accepté d’être le prix d’un concours pour aider la RSPB à collecter des fonds pour acheter la réserve naturelle. Tout ce que Chris demande, c’est que les lecteurs fassent un don à l’appel de la réserve. Leurs noms iront ensuite dans le chapeau à partir duquel cinq heureux gagnants seront choisis. Le Daily Express a lancé la collecte de fonds Horse Common plus tôt cette année tout en appelant à plus d’espace pour la nature dans le cadre de la campagne Green Britain Needs You.

Nous devons collecter 90 000 £ qui, selon la RSPB, débloqueront des dons pour les 360 000 £ restants.

Jusqu’à présent, les lecteurs se sont superbement ralliés, promettant environ 45 000 £, dont un don de 5 000 £ de l’éco-entrepreneur Dale Vince.

La réserve aidera à réensauvager un coin de la New Forest.

Chris insiste sur le fait que toute personne faisant un don, petit ou grand, aura une chance de gagner le prix pour aller observer les oiseaux avec lui.

Il prévoit de rencontrer les heureux gagnants au Hawk Conservancy Trust, dont il est le président, près d’Andover où ils pourront côtoyer des oiseaux tels que des chouettes effraies, des faucons pèlerins et des vautours.

Dans une vidéo réalisée spécialement pour l’appel, il a déclaré : « La campagne Green Britain du Daily Express a décidé d’organiser un concours.

« Le prix du concours est… votre humble serviteur… une journée d’observation des oiseaux avec moi, peut-être pas seulement l’observation des oiseaux mais l’observation de la faune. Et tout ce que vous avez à faire pour participer est de faire un don.

« Maintenant, permettez-moi d’être très clair : nous aimerions des dons importants, mais le don le plus important n’est pas nécessairement celui qui va gagner car si vous faites un don, votre nom entre dans un chapeau et c’est une tombola. N’importe qui pouvait gagner.

“Nous aimerions que vous nous donniez 2 000 £, mais si vous ne nous donnez que 2 £, vous pourriez quand même être le gagnant.

« Si les lecteurs du Daily Express sont assez généreux pour donner à la RSPB l’argent nécessaire pour acheter cette zone, ils mettront leur argent en action pour aider l’environnement – ​​et contribuer à créer un refuge vital pour la faune.

« C’est votre chance de soutenir la campagne Daily Express pour créer plus d’espace pour la faune et un monde meilleur pour tout le monde. »

Beccy Speight, directrice générale de RSPB, a déclaré : “C’est si généreux de la part de Chris d’offrir ce prix incroyable et nous espérons que les gagnants passeront un moment fabuleux et amusant avec lui.”

Le patron d’Ecotricity et d’Ecotalk, Dale, qui a lancé l’appel à Horse Common avec son propre don, a déclaré : « La RSPB a un plan passionnant pour la nature dans la New Forest et la terre de Horse Common est vitale pour cela.

“Cela aidera à connecter d’autres habitats – les bois et les landes – dans un plus grand paradis pour la nature.

« Mon ami Chris Packham a été un grand partisan de cela depuis le début.

“Je pense que c’est génial que tous ceux qui aident à collecter des fonds pour ce projet aient la chance de gagner du temps avec Chris et de faire l’expérience de sa compréhension de gourou de notre faune indigène.”

Pour participer au concours, veuillez faire un don sur www.rspb.org.uk/horsecommonappeal où il vous sera demandé les coordonnées. Vous pouvez également envoyer un chèque à l’ordre de RSPB à Daily Express Horse Common Appeal, RSPB, The Lodge, Sandy, Bedfordshire, SG19 2DL.

Pour participer au tirage, veuillez inscrire votre nom, votre adresse courriel et votre numéro de téléphone au dos du chèque.