Gagnez WWE WrestleMania 37 sur Blu-ray ⋆ .

Pour célébrer la sortie Blu-ray et DVD de LutteMania 37 nous offrons une copie Blu-ray à un heureux gagnant.

C’est la Showcase of the Immortals, la plus grande scène et le plus grand spectacle du divertissement sportif… c’est WrestleMania ! Se déroulant sur deux soirées historiques au Raymond James Stadium de Tampa, en Floride, WrestleMania est de retour, alors que les fans reviennent à la WWE pour la première fois depuis plus d’un an ! Il y a une programmation de matchs épiques, dont le champion de la WWE Bobby Lashley défendant son championnat contre Drew McIntyre, Bianca Belair défiant Sasha Banks pour le championnat féminin de SmackDown et un match triple menace entre le champion universel Roman Reigns, Edge et Daniel Bryan ! Disponible sur DVD et Blu-ray – plus, DVD et Blu-ray en édition limitée avec des illustrations alternatives et un disque bonus.

Faits saillants du match :

Match triple menace pour le championnat universel

Roman Reigns © contre Edge contre Daniel Bryan

Match de championnat féminin de SmackDown

Sasha Banks © contre Bianca Belair

Match de championnat de la WWE

Bobby Lashley © contre Drew McIntyre

Match de championnat féminin brut

Asuka © contre Rhea Ripley

Match de cage en acier

Braun Strowman contre Shane McMahon

Match de championnat par équipes brutes

Le nouveau jour © contre AJ Styles & Omos

Match de championnat des États-Unis

Devinette © contre Sheamus

Bad Bunny & Damian Priest contre The Miz & John Morrison

Kevin Owens contre Sami Zayn avec l’invité spécial Logan Paul

Randy Orton contre “The Fiend” Bray Wyatt

Cesaro contre Seth Rollins

Et bien plus d’action et d’extras !

WrestleMania 37 est disponible à l’achat sur Blu-ray et DVD à partir du 7 juin 2021. Obtenez votre copie ici.

