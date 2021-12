Gaia annonce la vente de NFT en collaboration avec Binance

Après un cycle de financement d’amorçage réussi, Gaia EverWorld lancera une vente NFT en coopération avec la place de marché NFT de Binance (BNB / USD), a appris Invezz dans un communiqué de presse. Gaia a également reçu une subvention de la Polygon Foundation (MATIC / USD) et a clôturé avec succès un IDO. La vente du terrain permettra à Gaia EverWorld de revendiquer sa position légitime dans le métaverse.

Gaia s’appuie sur la technologie NFT pour adopter le P2E

Gaia EverWorld souligne une base solide dans le jeu blockchain, l’une des industries les plus populaires aujourd’hui. Ils utilisent la technologie NFT pour adopter le modèle du jeu pour gagner et explorer les opportunités dans le métaverse. Gaia est construit sur la pile technologique Polygon, qui permet des transactions plus efficaces et une meilleure échelle. Les joueurs peuvent explorer des terres, construire des royaumes, collecter, combattre et se reproduire.

Un monde multi-royaume avec de nombreux modes de jeu.

Gaia est un jeu de blockchain entièrement immersif qui permet aux joueurs d’avoir des personnages dans le jeu appelés Gaias, entre autres éléments. Il offre un monde de royaumes multiples à explorer, avec de nombreux modes de jeu. Gaias monte de niveau au cours du jeu, devenant plus puissant et augmentant en valeur. Les joueurs peuvent élever des Gaias à l’aide de jetons, qui peuvent être librement échangés sur des échanges centralisés et décentralisés.

Les jetons se sont vendus rapidement chez IDO

L’équipe Gaia EverWorld est active dans deux initiatives : un largage de jetons GAIA et un lancement du Gaia Elite Club. L’entrée au club donne accès à des marchandises exclusives, mais nécessite un Gaia NFT. L’équipe a récemment exécuté divers IDO sur BSC Station, Enjinstarter, Seedify, Bullperks et Unilayer.

Tous les jetons ont été rapidement épuisés pour 0,16 $ par jeton Gaia. La valeur du jeton était de 4,5 $ sur la bourse MEXC, avec des rendements de 28x pour les premiers investisseurs.

Binance NFT fournira un support exclusif

Binance NFT fournira un support exclusif pour la prochaine collection Gaia Elite Club NFT. Le partenariat est la première étape pour amener le jeton GAIA à Binance Smart Chain et améliorer les cas d’utilisation de ces NFT. La vente de terrains dans ce jeu représente votre entrée dans le métaverse.

Gaia achève un tour de table de 3,7 millions de dollars

Plus tôt cette année, Gaia EverWorld a finalisé un tour de table de 3,7 millions de dollars auprès des principaux investisseurs de la blockchain, notamment Aussie Capital, Basics Capital, AU21, BSC Station, Panda Capital, etc.

