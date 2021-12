Gaia EverWorld reçoit une subvention Polygon et s’associe à Binance pour NFT. Terrain Pré-vente

Tortola, BVI, 6 décembre 2021,

Après un tour de lancement réussi, l’équipe Gaia EverWorld a annoncé une vente NFT grâce à une collaboration avec le marché Binance NFT, obtenu une subvention de la Polygon Foundation et réalisé un IDO réussi. La vente du terrain permettra à Gaia EverWorld de revendiquer sa position dans le métaverse.

Le jeu Blockchain est l’une des industries les plus en vogue aujourd’hui, et Gaia EverWorld vise à revendiquer sa position dans ce segment. Le projet s’appuie sur la technologie NFT pour adopter le modèle de jeu pour gagner et explorer les opportunités dans le métaverse. Il est construit sur la pile technologique Polygon, permettant une meilleure mise à l’échelle et des transactions plus efficaces. Les joueurs peuvent construire des royaumes, explorer les terres, collecter, reproduire et combattre.

Le jeu de blockchain entièrement immersif permet aux joueurs de posséder des personnages dans le jeu, surnommés Gaias, et d’autres éléments du monde du jeu. Les joueurs peuvent explorer un monde multi-domaines avec de nombreux modes de jeu. Les Gaias monteront en niveau tout au long du jeu, leur permettant de devenir plus puissants et potentiellement de gagner en valeur. De plus, les joueurs peuvent élever des Gaias en utilisant $Gaia et le Gaia Gold, ou des jetons $GG. Les deux jetons seront librement échangeables sur des échanges centralisés et décentralisés.

L’équipe Gaia EverWorld a fait un instantané des utilisateurs avec un solde de jetons Unilayer pour larguer les jetons GAIA. Ce processus incite les joueurs à explorer ce jeu de blockchain multi-chaînes et offre un soutien aux premiers utilisateurs. Coïncidant avec l’instantané du largage, l’équipe a lancé le Gaia Elite Club. L’entrée au Club nécessite un Gaia NFT et donne accès à des produits exclusifs.

Alors que l’écosystème Gaia Everworld continue d’évoluer, il attire l’attention. Cette attention est devenue apparente lors des différents IDO de l’équipe à travers BSC Station, Seedify, Bullperks, Enjinstarter et Unilayer. Toutes les ventes se sont vendues rapidement, avec des jetons GAIA au prix de 0,16 $ chacun. La valeur du jeton a atteint 4,5 $ sur la bourse MEXC, offrant un retour sur investissement de 28 fois aux premiers investisseurs.

De plus, Gaia EverWorld a obtenu une subvention de la Polygon Foundation, confirmant davantage l’anticipation entourant ce jeu de blockchain à gagner.

La récente annonce de collaboration entre Gaia EverWorld et la plate-forme Binance NFT ajoute plus d’excitation au mélange. Binance NFT soutiendra exclusivement la prochaine collection Gaia Elite Club NFT. De plus, la collaboration ouvre la voie à l’introduction du jeton GAIA dans la chaîne intelligente Binance et à l’amélioration de l’utilité de ces NFT. La vente de terrains pour ce jeu de blockchain est son entrée dans le métaverse.

Plus tôt cette année, Gaia EverWorld a finalisé une levée de fonds de démarrage à hauteur de 3,7 millions de dollars auprès d’importants investisseurs de la blockchain. Cette liste d’investisseurs comprend AU21, BSCStation, Aussie Capital, Basics Capital, Panda Capital, Exnetwork, etc.

Gaia Everworld fait partie de la nouvelle génération de jeux en cours de construction sur la blockchain. Il donne aux joueurs la pleine propriété de leurs personnages dans le jeu et les récompense pour s’être engagés dans des modèles de jeu « jouer pour gagner » Gaia Everworld est vraiment un monde fantastique immersif et multirégional dans lequel les joueurs peuvent créer leurs propres royaumes, explorer différents terres, tout en collectant, en élevant et en combattant d’autres joueurs, appelés les légionnaires de Gaia.

