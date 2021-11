Gaiares obtient une réédition physique avec l’aide de l’enfant qui en a fait la promotion il y a 31 ans

Image : Rénovation

Retro-Bit a fait un excellent travail dans le domaine des rééditions physiques de jeux vidéo classiques, nous ayant déjà fourni de nouvelles versions de Type R III, Plongeur sacré et Des flics infiltrés, ainsi que des collections pour la NES et la SNES.

Pour son prochain tour, Retro-Bit fait revivre l’un des shmups les plus appréciés de Mega Drive / Genesis, Gaiares – qui a été le premier jeu à recevoir un ensemble de scores « parfaits » d’un critique du magazine américain GamePro.

Développé en 1990 par Telenet Japon et publié par Renovation au Japon et en Amérique du Nord, ce blaster à défilement horizontal a un gameplay unique en ce sens que vous pouvez « voler » les armes des ennemis à l’aide du « système TOZ » (qui est un peu comme nacelle Force de R-Type). 18 types d’armes différents sont proposés, et plus vous utilisez le TOZ contre le même ennemi, plus l’arme volée devient puissante.

Image : Bit rétro

Ceux d’entre vous assez vieux et assez croustillants pour se souvenir de la sortie de Gaiares dans l’ouest se souviendront peut-être de la star muette de la campagne promotionnelle du jeu, le « joueur professionnel » Jamie Bunker. Retro-Bit a fait appel à Bunker pour recréer la publicité du magazine dans laquelle il a joué en 1990, ce qui est une bonne idée. Le jeu comprendra même une interview avec lui. Selon Sega Retro, Bunker a rejoint Renovation en 1989 en tant que testeur de jeux vidéo et travaille maintenant en tant que responsable du programme du personnel chez Seagate Technology.

La nouvelle version physique du jeu comprendra les éléments suivants :

Cartouche Tektite translucide Manuel d’instructions en couleur Cartouche réversible Pochette incrustée Certificat d’authenticité numéroté individuellement Entretien exclusif avec James Bunker Housse embellie T-shirt commémoratif gratuit Chaque vente fournira un don à la Videogame History Foundation

Image : Bit rétro

Selon Retro-Bit, il n’y aura pas de version numérique du jeu sur les systèmes modernes, et il n’y a pas d’autres plans pour plus de réimpressions – donc une fois qu’il est parti, c’est parti. Comme indiqué ci-dessus, un don de chaque vente ira à la Video Game History Foundation.

Retro-Bit a également confirmé que le chariot sera compatible avec les consoles nord-américaines et PAL, ainsi qu’avec « la plupart » des consoles tierces capables d’exécuter des cartouches Genesis/Mega Drive. Cependant, en raison de la forme de la cartouche, elle ne rentre pas dans les consoles japonaises Mega Drive.

Retro-Bit indique également que le chariot utilise une puce de 5 volts « pour conserver les performances de votre console » et que son connecteur de bord est biseauté « pour permettre une insertion correcte sans endommager les broches dans la fente de la cartouche ». Cela peut sembler une chose étrange à mentionner, mais d’autres rééditions – telles que Gleylancer – est venu avec des bords non biseautés.