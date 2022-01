GAIL finalise l’acquisition de la participation de 26 pc d’IL&FS dans OTPC

OTPC est un véhicule à usage spécial mis en place par Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) pour construire une centrale thermique à turbine à gaz à cycle combiné (CCGT) de 726,6 mégawatts à Palatana, Tripura.

La société d’État de gaz GAIL (India) Ltd a annoncé mardi avoir finalisé l’acquisition de la participation de 26 % de l’Infrastructure Leasing and Financial Services (IL&FS) dans ONGC Tripura Power Company (OTPC). OTPC est un organisme à vocation spéciale mis en place par Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) pour construire une centrale thermique à turbine à gaz à cycle combiné (CCGT) de 726,6 mégawatts à Palatana, Tripura.

Le groupe IL&FS et le gouvernement de Tripura (GoT) étaient partenaires dans le véhicule à usage spécial (SPV). L’ONGC détient 50 pour cent des intérêts de la société dans le projet qui fournit de l’électricité aux États du nord-est. Le gouvernement de Tripura détient 0,5 pour cent tandis que l’India Infrastructure Fund II détient le solde de 23,5%.

« GAIL et IL&FS Group ont conclu avec succès la transaction dans laquelle GAIL a acquis une participation de 26 % détenue par IL&FS Energy Development Company Ltd (IEDCL) et IL&FS Financial Services Ltd (IFIN) dans ONGC Tripura Power Company Limited (OTPC), qui détient et exploite une centrale électrique à cycle combiné à base de gaz de 726,6 MW à Palatana, Tripura », a déclaré la société d’État dans un dossier en bourse.

GAIL avait obtenu en novembre 2021 l’approbation du National Company Law Tribunal (NCLT) pour l’acquisition. les efforts du gouvernement pour développer les infrastructures dans la région du nord-est et a été présenté comme le plus gros investissement dans le nord-est de l’Inde.

Le gaz du projet Tripura est fourni par le gazoduc de 55 km d’ONGC. Dans le cadre de son programme d’énergie verte, GAIL se concentre sur la construction d’un portefeuille d’énergie propre et l’acquisition fait partie de ce plan.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.