GAIL vu gagner d’une surtension localisée de GNL, les CGD isolés

Le prix au comptant du GNL en Asie est en hausse de 72%, passant d’un minimum de 5,6 / million de dollars d’unité thermique britannique (mBtu) début mars au niveau actuel de 9,65 $ / mbtu, alors que l’hiver rigoureux a épuisé les stocks de gaz en Asie du Nord et en Europe, entraînant une concurrence pour les approvisionnements en GNL.

La flambée actuelle des prix du gaz naturel liquéfié (GNL) au comptant en Asie, qui devrait améliorer les marges de commercialisation de GAIL, tandis que d’autres services publics de gaz tels que Gujarat Gas (GGL), Mahanagar Gas (MGL) et Indraprastha Gas (IGL) peuvent compenser cet impact. de la hausse des prix en raison de leur moindre exposition aux marchés au comptant et de l’augmentation des prix de l’offre.

Des plus bas de 2 $ / mBtu enregistrés en mai 2020, les prix au comptant du GNL ont augmenté à 10,7 $ / mBtu en moyenne en décembre, atteignant 18,5 $ / mBtu en janvier alors que l’hiver rigoureux en Asie du Nord-Est a augmenté la demande.

Comme FE l’a signalé plus tôt, les experts ont souligné que la flambée des prix pourrait réduire les importations de gaz naturel, car les consommateurs sensibles aux prix dans les secteurs de l’énergie et des engrais sont susceptibles de s’abstenir d’utiliser le produit et de passer à d’autres carburants et matières premières.

Les analystes d’ICICI Securities ont souligné qu’une hausse plus marquée des prix au comptant du GNL par rapport au prix du gaz importé des États-Unis (Henry Hub) a permis à GAIL de vendre son GNL américain à des taux plus élevés. GAIL vend généralement environ 10 à 12% de ses cargaisons de GNL aux États-Unis au prix au comptant du GNL au cours de la seconde moitié de chaque exercice. L’agence estime le bénéfice de commercialisation du gaz de GAIL pour l’exercice 22 avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement à 4 940 crore si dix cargaisons sont supposées être vendues au prix du GNL au comptant.

Les services publics tels que MGL et IGL ne seront probablement pas affectés par la flambée des prix, car le GNL au comptant ne représente que 3 à 12% de leur approvisionnement global en gaz. Bien que le GNL au comptant constitue environ 60% de l’approvisionnement en gaz industriel pour GGL, les analystes de Jefferies restent à l’aise sur ses marges en déclarant que la hausse de prix de 15 à 35% prise en décembre-janvier «semble tenir compte d’un prix au comptant similaire du GNL».

Le pays importe environ 50% de ses besoins en gaz et l’approvisionnement est réparti entre des contrats de marché à long terme et au comptant, en fonction des signaux de prix. Les importations de GNL ont chuté de 3,1% par an à 32855 millions de mètres cubes standard au cours de l’exercice 21, tandis que la valeur des importations de GNL a chuté de 22% par an à 7,4 milliards de dollars, les taux au comptant ne s’établissant en moyenne qu’à 2,6 dollars / mbtu au cours de la première moitié de l’exercice.

