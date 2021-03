Gain potentiel: la peinture à la bouse de vache, un potentiel d’augmentation de revenu pour les agriculteurs

La technologie KVIC permet l’utilisation de la bouse de vache comme matière première principale pour la fabrication de peinture blanche – émulsion et détrempe.

Par Prabhudatta Mishra

Outre la philosophie «ahimsa», l’utilité économique de la vache a joué un rôle dans son statut théologique élevé et dans son statut d’animal vénéré dans de nombreuses cultures. Eh bien, il y a plus de raisons d’élever l’animal, autres que religieuses.

Le redoutable objectif de doubler le revenu des agriculteurs nécessite une action sur plusieurs fronts. La Khadi and Village Industries Commission (KVIC) explore actuellement une source régulière de revenus supplémentaires pour les éleveurs de bétail grâce à la technologie innovante de la peinture «Khadi Prakritik» à base de bouse de vache. Le produit écologique, non toxique et inodore aux propriétés antifongiques et antibactériennes pourrait permettre à un agriculteur de gagner 30 000 roupies supplémentaires par an avec une vache.

Anupama, une jeune femme au début de la vingtaine vivant dans le secteur 135, Noida a 4 vaches et 2 buffles. Elle et sa famille préparent le «upla» – un gâteau séché et rond fait de bouse de vache – et certains jours gagnent entre 70 et 100 Rs / jour en vendant le stock excédentaire après utilisation domestique de l’upla comme combustible de cuisine. Mais le flux de revenus n’est pas stable, car la demande d’upla est irrégulière.

À bien y penser, il. Anupma pourrait s’inspirer de quelques familles d’agriculteurs de la périphérie de Jaipur qui gagnent désormais un revenu régulier de 5 Rs / kg en vendant du fumier brut. La technologie KVIC permet l’utilisation de la bouse de vache comme matière première principale pour la fabrication de peinture blanche – émulsion et détrempe. Selon Vinai Kumar Saxena, président du KVIC, avec des ventes potentielles estimées de Rs 6000 crore de ces peintures au cours des deux prochaines années, les agriculteurs pourraient s’attendre à obtenir Rs 1000 crore en vendant de la bouse de vache crue, qui est maintenant largement gaspillée.

«Nous vendons upla à Rs 1 / pièce. Jusqu’à 5 uplas pourraient être fabriqués à partir d’un kilogramme de bouse », explique Anupama. Un revenu stable à un taux légèrement plus élevé provenant de la bouse brute pourrait être gratifiant pour sa famille, dit-elle, étant donné les économies de main-d’œuvre et le potentiel d’une demande constante pour le matériau. Selon des sources, il faudrait entre 150 et 170 kg d’excréments pour produire 500 litres de peinture Prakritik.

KVIC s’approvisionne en matières premières dans un refuge pour vaches (gaushala) à Jaipur, plutôt que chez des agriculteurs individuels, depuis que le produit a été lancé par le ministre des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) Nitin Gadkari en janvier. Les petits agriculteurs de 4 à 6 vaches utilisent la bouse comme nutriment pour les cultures et réduisent le coût de la production agricole en réduisant l’utilisation d’engrais chimiques comme l’urée et le DAP. Les unités laitières et autres grands agriculteurs qui n’obtiennent que 300 à 500 roupies par tracteur chargé de bouse de vache pourraient réaliser des gains monétaires grâce au produit KVIC.

Saxena a déclaré à FE que si le KVIC ne paie actuellement que 5 Rs / kg pour la bouse de vache crue achetée aux gaushalas et aux petits agriculteurs, il a l’intention d’augmenter le taux à 10 Rs / kg. Depuis le lancement du produit il y a deux mois, KVIC a vendu 6 000 litres de peinture Prakritik, aussi bien en ligne que dans des points de vente.

KVIC a fixé le prix de la maladie de Carré à Rs 160 / litre et de l’émulsion à Rs 290 / litre (blanc). Alors que les prix de la détrempe acrylique de nombreuses marques établies (en pack de 10 litres) sont inférieurs (Rs 55-140 / litre) à ceux de Khadi Prakritik, l’émulsion de KVIC est moins chère que les variantes synthétiques (Rs 345-600 / litre).

«Nous avons élaboré un plan de promotion de ces produits, allant de la formation des petits entrepreneurs à la nomination de réseaux de concessionnaires. Nous intensifions nos opérations pour vulgariser les produits », a déclaré Saxena.

Actuellement, l’usine de 500 litres par jour de KVIC, basée à Jaipur, est le seul centre de production, qui devrait passer à une capacité de 1 000 litres par jour d’ici la fin du mois de mai. En outre, il est également prévu d’installer six autres usines d’une capacité de 500 litres chacune à Odisha, Gujarat, Maharashtra, Uttar Pradesh et Madhya Pradesh en avril, a-t-il déclaré.

KVIC est convaincu que les principaux acteurs de l’industrie nationale de la peinture Rs 60 000 crore envisageraient d’investir dans la technologie Prakritik en temps voulu.

Pour mettre en place une usine d’une capacité de 500 litres par jour, un investissement de Rs 20 lakh est nécessaire, qui sera financé par le programme gouvernemental pour le secteur des MPME. Chacune de ces usines pourrait fournir un emploi direct à 11 personnes. «KVIC facture des redevances uniques de Rs 1 lakh pour offrir la technologie et également la possibilité de vendre via son réseau pan-indien de plus de 8 600 points de vente Khadi», a déclaré Saxena, ajoutant que jusqu’à 3 lakh personnes en bénéficieront. l’emploi dans les deux prochaines années grâce à ce produit.

Prakritik est également un «produit sain» car il est dépourvu d’ingrédients plastiques ou synthétiques. Il est également exempt de métaux lourds comme le plomb, le mercure, le chrome, l’arsenic et le cadmium.

