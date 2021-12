Gains de cotation: les actions Anand Rathi Wealth font leurs débuts sur les bourses avec une prime de 9,46 % après une introduction en bourse exceptionnelle (File Photo REUTERS)

Les actions d’Anand Rathi Wealth ont commencé à être négociées en bourse aujourd’hui avec des gains de cotation de 9,46% par rapport au prix d’introduction en bourse. L’action cotée à Rs 602,05 sur BSE/NSE contre le prix d’attribution IPO de Rs 550 par action. Anand Rathi est la 56e entreprise à être cotée en bourse cette année. L’émission publique de Rs 660 crore de la société du 2 au 6 décembre a été bien accueillie par toutes les catégories d’investisseurs. La société a levé environ Rs 194 crore auprès des principaux investisseurs au cours de son offre publique initiale de trois jours.

L’introduction en bourse a reçu des offres pour 8,29 crore d’actions par rapport aux actions offertes de 84 lakh. La portion pour les acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) a été souscrite 2,5 fois. Les investisseurs non institutionnels (NII) ont vu 25,42 fois la souscription lors de l’introduction en bourse. Le quota destiné aux investisseurs particuliers a été souscrit 7,76 fois et les salariés ont soumissionné 1,32 fois la part qui leur était réservée.

Anand Rathi Wealth est principalement dans la gestion de fortune, via sa fortune privée (PW vertical, avec un actif total sous gestion de Rs 29 472 crore au 31 août. L’AUM comprend des fonds communs de placement et d’autres produits financiers tels que des obligations, des MLD et d’autres titres détenus par les clients dans leurs propres comptes demat. Anand Rathi Wealth a enregistré un bénéfice de Rs 45,09 crore au cours de l’exercice 21, inférieur à Rs 61,61 crore l’année précédente. Les revenus ont diminué à Rs 265,33 crore contre Rs 331,83 crore. Le bénéfice pour les cinq mois terminés en août s’élevait à Rs 51,08 crore sur des revenus de Rs 166,92 crore.

