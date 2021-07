Gains de Tesla sur le pont: 7 choses que les investisseurs en actions TSLA surveilleront

L’un des rapports sur les bénéfices les plus attendus devrait être publié lundi après la clôture. Pour les investisseurs en Tesla (NASDAQ :TSLA) et les actions TSLA, ce rapport sur les résultats sera à surveiller de près.

Source : Shutterstock

Aujourd’hui, les actions TSLA se sont négociées en baisse d’environ 1% au moment de la rédaction. Les investisseurs semblent se contenter de rester debout en ce moment et d’attendre de voir ce que les chiffres réservent pour Tesla.

En effet, l’action TSLA a été plutôt volatile cette année. Depuis qu’il a culminé au-dessus de 900 $ par action en janvier, Tesla a vu son cours de bourse chuter vers le niveau de 500 $ par action à quelques reprises. Si les bénéfices devaient décevoir les investisseurs, une préoccupation est que la volatilité pourrait à nouveau augmenter dans ce titre. En conséquence, un volume d’options notable sur les actions TSLA a été noté ces derniers temps.

Cela dit, il y a beaucoup à déballer avec ces gains. Plongeons-nous dans sept éléments clés sur lesquels les investisseurs auront un œil avec ce rapport.

7 choses que les investisseurs en actions TSLA surveilleront ce rapport sur les bénéfices

Des revenus de 11,4 milliards de dollars sont attendus (une augmentation de 89 % d’une année sur l’autre), avec des estimations consensuelles de 0,90 $ par action pour ce trimestre. Les chiffres de production sont peut-être le facteur le plus important que les investisseurs considéreront. Au dernier trimestre, Tesla a signalé une augmentation de 122% des livraisons à plus de 201 000 véhicules. On s’attend à une certaine poursuite de cette croissance. En outre, les investisseurs tenteront de comprendre comment les pénuries mondiales de puces et de batteries peuvent peser sur les perspectives de l’entreprise. Jusqu’à présent, ces préoccupations n’ont pas été reprises par l’équipe de direction de Tesla comme des vents contraires à court terme pour la production. Les investisseurs plongeront dans la répartition des chiffres de production. Parmi les éléments pris en compte, citons le nombre de véhicules Model S Plaid livrés au cours du dernier trimestre. Les mises à jour de la production sur le Semi et le Cybertruck de Tesla pourraient faire la lumière sur le moment où celles-ci se concrétiseront. En conséquence, les investisseurs chercheront à voir si des mises à jour avec les batteries 4680 sont fournies. Ceux-ci font partie intégrante des objectifs de production Semi et Cybertruck de l’entreprise. UNE Bitcoin (CCC :BTC-USD) une charge de dépréciation est attendue, étant donné le précédent achat de 1,5 milliard de dollars de Bitcoin effectué par le PDG Elon Musk près du plus haut de la crypto-monnaie. L’importance de cette charge de dépréciation sur les bénéfices sera un point central. De plus, Tesla tire une partie importante de son revenu net de la vente de crédits d’impôt pour véhicules électriques (VE). Compte tenu des annonces précédentes selon lesquelles les ventes de ces crédits d’impôt pourraient baisser, les investisseurs évalueront également l’impact final de toute dépréciation.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Article imprimé depuis InvestorPlace Media, https://investorplace.com/2021/07/tesla-earnings-on-deck-7-things-tsla-stock-investors-will-be-watching/.

© 2021 InvestorPlace Media, LLC