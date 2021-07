Gains en capital à court terme : une nouvelle règle de goodwill impose des obligations fiscales aux entreprises

in

La Loi de l’impôt sur le revenu, 1961, a été modifiée dans la mesure où le goodwill devra être retiré du bloc d’actifs au 1er avril 2020, cette valeur à réduire sera le coût du goodwill, net de l’amortissement réclamé jusqu’à ce jour.

La Commission centrale des impôts directs (CBDT) a notifié les nouvelles règles concernant le calcul des plus-values ​​à court terme (STCG) et de la valeur dépréciée (WDV) lorsque des amortissements sur goodwill ont été obtenus, augmentant potentiellement les obligations fiscales des entreprises ayant fait l’objet de fusions ou d’acquisitions ces dernières années.

La loi de finances 2021 avait modifié le fait que le « goodwill » ne serait plus considéré comme un « actif incorporel » et l'amortissement ne serait plus disponible à compter d'avril 2020.

“Les transactions effectuées au cours des 5 dernières années dans des secteurs tels que la pharma, les sciences de la vie, les start-ups en vue d’une introduction en bourse devraient évaluer de près l’impact financier de cet amendement”, a déclaré Aravind Srivatsan, associé et responsable fiscal, Nangia Andersen LLP. Les entreprises, où généralement, le goodwill n’a pas été substantiellement déprécié d’ici avril 2020, doivent immédiatement quantifier leur impact fiscal, a déclaré Srivatsan.

« L’impact pour ces entreprises est que désormais les taxes STCG doivent être calculées et payées avant le dépôt de la déclaration de revenus pour l’exercice 2020-21. En outre, les entreprises qui n’ont pas opté pour le régime de taux d’imposition inférieur devraient également évaluer de près l’impact financier de ce changement de règle », a-t-il ajouté.

Une nouvelle Règle 8AC a été introduite qui prévoit un mécanisme de calcul pour taxer l’impact d’un tel retrait, le considérant comme un transfert. La notification CBDT indiquait que lorsque la valeur de l’écart d’acquisition net retiré du bloc est supérieure à la WDV d’ouverture au 1er avril 2020, cet excédent sera désormais proposé à l’impôt en tant que STCG. Dans les cas où le goodwill était le seul actif du bloc, il n’y aura aucun impact.

Les entreprises indiennes ont été témoins d’un nombre record d’opérations de fusions et acquisitions et de l’émergence de licornes indiennes avec des actifs incorporels qui rapportent une valeur substantielle dans ces transactions.