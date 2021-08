Gains Farm (GFARM2) dépasse 500 $ – Voici les meilleurs endroits pour l’acheter

in

Gains Farm (GFARM2), une nouvelle crypto-monnaie basée sur NFT, fait la une des journaux suite à ses récents mouvements de prix qui ont poussé son prix au-dessus de 500 $, ce qui est plus que de nombreuses crypto-monnaies vétérans.

En raison de la demande accrue pour la pièce GFARM2, Invezz a créé un court article pour aider les investisseurs à comprendre ce qu’est Gains Farm (GFARM2) et les aider également à trouver les meilleurs endroits pour l’acheter.

Comment et où acheter Gains Farm (GFARM2) en ligne

Si vous vous demandez comment et où acheter Gains Farm (GFARM2) en ligne, vous êtes au bon endroit. Tout ce que vous avez à faire est de trouver un échange digne de confiance, d’ouvrir un compte de trading et de déposer des fonds (fiat ou crypto, selon le moyen autorisé) pour acheter autant de pièces GFARM2 que vous le souhaitez.

Selon notre équipe de professionnels, voici quelques-unes des meilleures plateformes sur lesquelles vous pouvez acheter GFARM2 en ligne :

Qu’est-ce que la ferme des gains (GFARM2) ?

Le jeton Gains Farm (GFARM2) est l’écosystème blockchain de la crypto-monnaie native Gains Farm. Si vous entendez parler de la blockchain Gains Farm pour la première fois, il s’agit d’une nouvelle plate-forme de finance décentralisée (DeFi) qui combine l’agriculture de performance avec le trading NFT décentralisé à effet de levier.

Les participants à l’écosystème Farm peuvent échanger des jetons NFT à l’aide du jeton GFARM2, fournir des liquidités au pool de liquidités GFARM2 et, en retour, gagner des récompenses GFARM2 ou miser des jetons GFARM2 contre ETH.

En pariant des jetons GFARM2 pour ETH, les participants deviennent propriétaires de l’échange Gain Farm NFT et sont récompensés en retour d’une partie des frais facturés lors des transactions.

Devriez-vous acheter GFARM2 aujourd’hui ?

Bien qu’il s’agisse d’une nouvelle crypto-monnaie, GFARM2 pourrait être un bon investissement cryptographique, surtout compte tenu de ses récents mouvements de prix et du fait qu’il est associé à DeFi et NFT, qui sont actuellement les industries de cryptographie les plus prospères.

Cependant, vous devez être conscient du fait que les achats sur le marché des crypto-monnaies sont extrêmement volatils ; ce qui signifie que le sentiment peut passer de haussier à baissier en quelques secondes.

Gains dans la prévision des prix agricoles

En tant que nouvelle crypto-monnaie devenue publique en février 2021, Gains Farm (GFARM2) serait difficile à prévoir. Cependant, avec ses récents mouvements de prix et le battage médiatique entourant l’écosystème Gain Farm, le prix de GFARM2 atteignant très bientôt 1 000 $ est une cible que de nombreux investisseurs recherchent.

Obtenez une couverture sur les médias sociaux de Farm

🏆 15k$ distribués aux 5 meilleurs commerçants ! 👉 Essayez la plateforme pour être prêt pour le prochain concours : https://t.co/g5e58Sk88o 🔥 Grands progrès sur la feuille de route – possibilité de lister n’importe quel marché (forex, actions, etc.) et de négocier directement avec DAIhttps: //t.co/LeqVko5KI9#DeFi $ MATIC $ LINK – Gains.farm (@ GfarmV2) 7 août 2021

🔥 Volume ATH cassé ! ??

📊 60m $ + volume de transactions (24h) 💧 180% + TAEG non inflationniste (frais de trading -> LPs)

🌏 1er réseau oracle décentralisé à la demande $ LINK

👍 0 % de frais de financement et prix au comptant réel de l’actif (médiane)

⛽ 0,1$ de frais d’essence et tx rapide $ MATIC #PolygonMatic #DeFi #Chainlink pic.twitter.com/kIIOqcmELL – Gains.farm (@ GfarmV2) 9 août 2021

