Gains Network débloque 250 000 $ dans MATIC pour plus de gTrade

Gains Network a demandé 750 000 $ de financement à Polygon pour franchir deux étapes supplémentaires dans sa feuille de route autour de gTrade, sa plate-forme de négociation décentralisée à effet de levier de nouvelle génération, a appris Invezz dans un communiqué de presse.

4 objectifs clés dans les deux prochains mois

Le budget initial de 250 000 $ de Gains en jeton natif de Polygon (MATIC / USD) vous aidera à atteindre un certain nombre d’objectifs au cours des deux prochains mois. La première comprend la détention de plus de 30 millions de dollars de volume de transactions quotidiennes pendant au moins 10 jours et une garantie maximale par transaction de 20 000 $, comme le permet votre coffre-fort DAI. Ils ont presque atteint ce cap grâce à la croissance organique.

Les autres jalons comprennent 2 millions de dollars de valeur totale verrouillée dans le coffre-fort DAI et 4 millions de dollars de liquidités GNS / DAI. Les deux ont été atteints.

Moyenne de 20 millions de dollars de volume de transactions quotidien

Actuellement, la plateforme gTrade représente en moyenne 20 millions de dollars de volume de transactions quotidien. Il a atteint 1,8 million USD de TVL dans son coffre-fort DAI seulement 4 jours après son ouverture et plus de 7 millions USD de TVL dans GNS / DAI LP.

Meilleure utilisation de la blockchain Polygon

gTrade est une plate-forme décentralisée rapide et efficace en termes de liquidité qui tire pleinement parti de la blockchain Polygon, d’un cadre et d’un protocole pour développer et connecter des réseaux blockchain compatibles avec Ethereum (ETH) et un écosystème d’applications DeFi avec des vitesses plus élevées et des coûts de transaction inférieurs. qu’Ethereum.

Avantages commerciaux

La plate-forme offre un effet de levier sur les prix au comptant médians, des frais de financement nuls et un impact nul sur les prix grâce à la frappe et à la gravure de son jeton GNS natif. Donne accès à 43 crypto-monnaies et 10 paires de devises principales avec un effet de levier jusqu’à 1000x.

La feuille de route ambitieuse de Gains implique un financement de 500 000 $ de Polygon DeFi pour atteindre 10 millions de dollars de LP de GNS / DAI, 100 millions de dollars de volume de transactions quotidien pendant au moins 10 jours, 5 millions de dollars de dollars misés dans le coffre-fort DAI et 50 000 $ maximum pour les garanties commerciales.

Sébastien, le fondateur de Gains Network, a commenté :

C’est un grand plaisir pour nous de travailler avec Polygon sur ce programme d’incitation commerciale. La mission de Gains Network avec gTrade a toujours été de fournir une solution innovante, décentralisée et équitable pour le trading à effet de levier. Le moment est venu pour le monde de réaliser que Polygon est LA blockchain pour trader avec effet de levier !

