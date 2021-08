Gal Gadot a passé le meilleur moment à ruiner Wonder Woman avec Chris Pine

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Alors que les acteurs continuent de s’attacher à des franchises à gros budget, de plus en plus de stars hollywoodiennes nouent des liens improbables. Les meilleures illustrations de ces dynamiques changeantes sont les amitiés affichées par de nombreuses stars de Marvel Cinematic Universe et DC Extended Universe. Gal Gadot et Chris Pine de Wonder Woman 1984 n’ont pas peur de montrer la relation qu’ils ont formée ces dernières années, et cela implique parfois de célébrer des moments spéciaux de la vie les uns avec les autres. Gadot a décidé de rendre hommage à sa co-star de Wonder Woman 1984 en l’appelant avec des photos idiotes.