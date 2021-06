Dans une récente interview avec Live With Kelly and Ryan, l’actrice a déclaré qu’elle espérait que tout serait plus facile avec son troisième et sa fille car elle a l’expérience de ses deux précédents et ne répétera pas les mêmes erreurs parentales. Il a commenté que la partie la plus difficile de la parentalité est le manque de sommeil, alors il espérait élever sa troisième fille pour en profiter au maximum.