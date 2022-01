Gal Gadot admet que la vidéo controversée créée au milieu d’une pandémie était de « mauvais goût »

Gal Gadot revient sur sa vidéo virale « Imagine » et grimace. L’actrice a dirigé la collaboration des A-listers chantant la chanson classique de John Lennon en mars 2020 lorsque la pandémie de COVID-19 a commencé à avoir un impact sur la vie quotidienne en Amérique du Nord. Dans une nouvelle interview avec InStyle Magazine, elle a reconnu que la vidéo était « de mauvais goût ».

Gadot était un bon sport à propos de sa vidéo sérieuse devenant un mème, disant qu’elle pensait que tout était « drôle » maintenant. La native d’Israël a déclaré qu’elle sentait qu’elle avait une perspective différente sur la catastrophe naissante parce qu’elle suivait son impact en Europe avant qu’elle n’atteigne les États-Unis, et « voyait où tout se dirigeait. Mais [the video] était prématuré. Ce n’était pas le bon moment et ce n’était pas la bonne chose. C’était de mauvais goût… Parfois, on ne frappe pas dans le mille. »

La vidéo de Gadot comprenait également des stars comme Jimmy Fallon, Kristen Wiig, Jamie Dornan, Will Ferrel, Mark Ruffalo, Amy Adams, Pedro Pascal, Norah Jones, Maya Rudolph, Sarah Silverman, Zoe Kravitz et Natalie Portman. Ils ont chanté la chanson a capella devant leurs caméras frontales dans divers contextes, sans aucune production professionnelle impliquée. La vidéo a obtenu plus de 4,2 millions de vues le premier jour, mais elle a été instantanément ridiculisée sur toutes les plateformes.

Les critiques se sont plaints que Gadot et les autres stars se concentraient sur cette crise mondiale historique par vanité apparente et dans le but de rester pertinents. À l’époque, partout dans le monde, les gens perdaient leur emploi, alors les gens ont également noté que les célébrités auraient pu faire une plus grande différence en faisant des dons et en promouvant des causes caritatives plutôt que de chanter sans y être invité.

Gadot a résisté aux moqueries toute l’année et s’est même moquée de la vidéo elle-même en octobre. À l’époque, elle a accepté un prix lors de l’événement Elle’s Women in Hollywood et elle a chanté en plaisantant quelques mesures de « Imagine » lors de son discours de remerciement.

Gadot sera de retour dans les salles le mois prochain dans l’un des films les plus retardés de la pandémie de COVID-19 – Mort sur le Nil. L’adaptation du roman d’Agatha Christie devait initialement être diffusée en décembre 2019, elle est donc terminée depuis des années. Il met également en vedette Annette Bening, Russell Brand, Ali Fazal, Dawn French, Armie Hammer, Rose Leslie, Emma Mackey, Sophie Okonedo, Jennifer Saunders, Letitia Wright et Kenneth Branagh, qui l’a également réalisé. Les fans pourront enfin le voir par eux-mêmes le vendredi 11 février 2022 uniquement dans les salles.