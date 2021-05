Gal Gadot confirme que Joss Whedon a menacé sa carrière – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

En tant que bon fan de Justice League, nous savons que vous ne manquez aucun détail sur les films.

Rappelons que The Justice League était au départ un projet que Zack Snyder allait diriger, mais après la mort de sa fille, il a été contraint de quitter la production.

C’est pourquoi le réalisateur Joss Whedon est entré dans le projet. Mais il semble que pour les acteurs, travailler avec lui n’a pas été tout à fait agréable.

Auparavant, des rumeurs avaient commencé à émerger sur les mauvais traitements infligés aux acteurs par Joss Whedon lors des fusillades de la Ligue de la justice.

En fait, l’acteur Ray Fisher a été le premier à signaler les abus de Whedon à l’égard de la distribution.

Avant les déclarations de Ray Fisher, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Gal Gadot aurait souffert de la même manière. Mais l’actrice n’avait rien confirmé, jusqu’à présent.

“Il a en quelque sorte menacé ma carrière et a dit que si je faisais quelque chose, cela rendrait ma carrière misérable et je m’en suis juste occupé.”

Avant de quitter la production, Zack Snyder avait plusieurs idées pour Justice League.

Mais lorsque Joss Whedon a pris la direction du film, il a apporté un certain nombre de changements à ce que Snyder avait prévu.

Parmi ces changements figurait le personnage de Wonder Woman, qui selon Gadot, Whedon l’avait rendue plus agressive et l’actrice n’était pas d’accord avec cela.

Les déclarations indiquent également que Whedon a fait pression sur Gadot pour qu’il enregistre certaines lignes avec lesquelles l’actrice n’était pas à l’aise.

D’un autre côté, il y a des témoins qui étaient dans la production qui prétendent que Whedon a dit à Gadot qu’il était le réalisateur, alors elle a dû se taire et dire les lignes.

Ces témoins ont affirmé plus tard que Whedon se vantait d’avoir convaincu Gadot.