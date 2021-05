Gal Gadot de la Ligue de la justice parle plus loin de ces allégations contre Joss Whedon

La Snyder Cut of Justice League est arrivée, offrant aux fans la version définitive du film de l’équipe DC de Zack Snyder. Cependant, les retombées des reprises tumultueuses du film de 2017 se poursuivent toujours. Sachez probablement maintenant qu’après le départ de Zack Snyder en 2017 en raison d’une tragédie familiale, il a été remplacé par le scénariste-réalisateur Joss Whedon, qui a supervisé les reprises. Depuis près d’un an maintenant, les membres de la distribution ont fait des allégations contre Whedon, l’accusant entre autres de comportement «grossier» et «abusif». L’une de ces affirmations est que Whedon aurait menacé la carrière de la star de Wonder Woman Gal Gadot et, maintenant, l’actrice a fait la lumière sur la question.