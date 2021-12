Gal Gadot décroche le rôle emblématique de méchant de Disney

Gal Gadot passe de héros à méchant. Elle est peut-être connue pour avoir amené Wonder Woman de DC Comics sur grand écran, mais elle devrait maintenant incarner un méchant emblématique de Dinsey. Deadline a rapporté en novembre que Gadot avait été choisi pour incarner la méchante reine dans la prochaine adaptation en direct de Blanche-Neige. Elle jouera aux côtés de Rachel Zegler, qui joue le rôle principal dans le remake de Disney.

Selon Deadline, Gadot est en négociations finales pour incarner le méchant emblématique. La publication a rapporté que les dirigeants du studio avaient toujours les yeux rivés sur l’acteur de la notice rouge pour le rôle. Ils ont également signalé que Gadot serait intéressé à rejoindre Angelina Jolie et Cate Blanchett, qui ont toutes deux interprété des méchants célèbres de Disney (Maléfique et la méchante belle-mère de Cendrillon, respectivement). Comme elle était intéressée à devenir la méchante reine, toutes les parties ont pu conclure un accord.

L’adaptation en direct de Blanche-Neige mettra en vedette Zegler en tant que princesse titulaire. Elle a été choisie après une recherche « longue et approfondie » des dirigeants du studio. Le film sera réalisé par Marc Webb et produit par Marc Platt. Ils commenceraient apparemment la production du film dans le courant de 2022. Cependant, la date exacte de début de la production n’a pas encore été révélée. Il a été rapporté en juin que Zegler assumerait le rôle de Blanche-Neige. Elle a exprimé son enthousiasme face à cette opportunité sur les réseaux sociaux en écrivant: « J’AI MANIFESTÉ TOUTE MA VIE, JE PENSE QUE JE PENSE. » Zegler a également partagé une vidéo d’elle-même rencontrant Blanche-Neige, qu’elle a légendé avec: « fille au foyer, nous avons BEAUCOUP à rattraper. »

La jeune actrice vient de faire ses débuts au cinéma dans le remake de West Side Story de Steven Spielberg. Elle incarne Maria, un rôle rendu célèbre par Natalie Wood dans le film de 1961. Au moment où le casting de Zegler en tant que Blanche-Neige a été annoncé pour la première fois, Webb a publié une déclaration dans laquelle il a partagé: « Les capacités vocales extraordinaires de Rachel ne sont que le début de ses dons. Sa force, son intelligence et son optimisme deviendront partie intégrante de la redécouverte de la joie dans ce conte de fées classique de Disney. » Cette adaptation de Blanche-Neige n’est pas la seule en préparation chez Disney. La société travaille également sur des adaptations en direct de La Petite Sirène et Pinocchio. Dans l’ancien film, Halle Bailey était interprétée comme Ariel, avec Melissa McCarthy (Ursula) et Daveed Diggs (Sebastian) complétant l’ensemble.